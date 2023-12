La tarde es una de ésas espectaculares de primavera. Entre las casonas pitucas típicas de Adrogué, la calle de adoquín y las copas de los árboles que filtran el sol mientras bailan con la brisa, un muchacho alto, algo desgarbado y de porra frondosa se acerca cargando una manta llena de algo. La carga parece ser liviana pero voluminosa.

Si no hubiera una cita en la puerta de Ciri Records, el estudio en el que está trabajando, igualmente se lo podría identificar a Jesse Pungaz, flamante campeón de la Red Bull Batalla Argentina, que llega acompañado de Doni, amigo y mánager. Está recientemente mudado a esa localidad del sur del Gran Buenos Aires, lindante de José Mármol, desde donde llegó cargando esa manta: "Me olvidé de lo que era lavar la ropa, ¿por dónde puedo dejar esto?", pregunta una vez dentro. "Me parece que me estoy sacando las ganas de tener amigos en casa todo el tiempo, por todas las veces que no pude", expresa el rapero de Miramar que, en la elaboración de esa frase, deja ver algo de la frescura que tanto se le valora dentro del freestyle.

"Tengo una sensación como de ensueño, en el sentido de que, si bien es todo muy irreal, al mismo tiempo tengo que aprovechar el empujón como para trabajar el doble. Siento que todavía estoy en un estado de inercia, de movimiento hacia adelante, así que no estoy muy observador ni analítico de lo que está pasando y de lo que pasó." ¿Qué está pasando y qué pasó? Jesse viene de consagrarse campeón argentino de la Red Bull Batalla, consiguió mantener su plaza en la FMS en la última instancia posible y acaba de estrenar el clip del single Money dreams, mientras sigue trabajando fuerte en un EP de seis temas que lo tiene muy entusiasmado y está casi en la bandeja de salida.



A todo esto, este sábado 2/12 desde las 18 tiene que competir en la Final Internacional de la Red Bull Batalla, que se va a hacer en Bogotá, donde va a representar al país junto a Mecha y donde bien puede cruzarse con Aczino, Chuty o Gazir. Él confía en que va a dejar su marca.

¿Qué cosas dejaste atrás para poder llegar a este punto?

Familia, pareja, amigos, proyectos, mascotas, formas, ideologías... todo.

¿Qué serían las formas?

La forma de vivir del rapero es muy particular, muy bohemia, solitaria, muy extrema en cuanto a cantidades. Siempre estás despierto hasta muy tarde, te juntás con mucha gente, fumás mucho porro, siempre rapeás mucho. Siempre vas a fondo. Y es raro porque al principio es un poco un juego, ¿cuánto tiempo puedo pasar acostándome a las 7 de la mañana porque me quedo escribiendo? Pensás que lo vas a hacer hasta dejar de hacerlo, pero después se torna como una forma de vida, porque medio que yo trabajo de quedarme despierto hasta las 7 de la mañana, de fumar porro con mis amigos y rapear. Es fina la línea que separa el trabajo del ocio. Ya estoy acostumbrado, pero hay un momento en el que digo: "Pará, boludo, quiero ir a un lugar que no tenga nada que ver con esto un rato".

Cuesta encontrar el ocio en estado puro, entonces...

A veces estoy en mi casa jugando al PES y pienso que tendría que estar rapeando o escuchando un disco o viendo aquello otro. Me persigue todo el tiempo, negativamente, de una forma casi paranoica. Pero en general estoy en un foco de hip hop constante, así que no es tan abrumador como suena. Quiero decir: está bien.

¿Desde cuándo sentís que estás en ese foco?

A finales de 2019 ya era algo que había trascendido, no era una disciplina que practicaba o una cosa con la que estaba en contacto. Estaba enganchado. Tomó una entidad casi religiosa: yo soy devoto del hip hop. Es muy jodido ser devoto de algo. Es como ser católico y cura, tenés que ser una pluma. Todo lo que se enreda en mi vida y las decisiones que tomo son en pos de mi desarrollo como rapero.

¿En qué características de lo que hacés se refleja esa devoción?

No sé si es algo que se pueda señalar, pero siento que logro darle ese toque. Personas me dicen que mis canciones tienen algo que no saben qué es, pero que les hace saber que lo que digo es verdad. Y creo que en el freestyle también: cuando compito trato de rapear como rapeo con mis amigos.

Dijiste que habías tenido que dejar atrás ideologías, ¿en qué sentido?

El del rap es un ambiente muy competitivo, hostil y, al mismo tiempo, un lugar de comunión. Por ejemplo, en las batallas de freestyle te tenés que poner el supertraje. Y a veces, en mi caso, entrar en estados que no elegiría, o pensar: "No está todo tan piola acá". Tuve que volverme más atento. No quiero decir menos confiado, porque no es una cuestión de confianza, sino de decidir cuándo tocar ese botoncito y decir: "Bueno, yo vengo a hacer esto que es lo mío, y él va a hacer eso que es lo de él". Me hizo adoptar también una personalidad más competitiva, y te pone en un estado de comparación constante, además.

¿Esa es la famosa toxicidad del freestyle? ¿De qué está compuesta? ¿Competidores, público, marcas?

Es raro porque es un ambiente tóxico, pasivo-agresivo, pero al mismo tiempo hay una hermandad entre todos y todas los que estamos ahí. Creo que hay una sobrecarga de compromisos que uno asume sin ningún tipo de garantía. El ascenso a FMS casi que podría funcionar como un experimento social: ponés a veinte chabones en una habitación con un solo plato de comida y cada vez que alguien hace bien un paso de baile, se acerca un toque más. Los dejas ahí todo el día y se van a querer matar. La única forma de ganarse el pan en forma estable haciendo freestyle es compitiendo en FMS, y eso te pone los pelos de punta, si es lo único que buscás. Hay una cuestión de estatus, también. Nunca fue mi caso, por eso tuve una vía para desinflar un poco el globo y pensar si me podía alejar. Tengo mis maneras de hacer freestyle que siento que encajan en cualquier lado y que dependo de mi cabeza para poder manifestarlo económicamente.

¿Cómo repercute eso en lo que se ve?

Esta situación hace que el freestyle quizá se vuelva un poco más estructurado. Se pierde sorpresa cuando tenés que sostener un lugar y dependés de los puntos de una planilla. Al principio estuvo bien, el freestyle estaba en otro nivel, era novedoso ver a gente rapeando con palabras. Pero ahora ya el freestyle está en un nivel más sustancial, se manejan otros conceptos, cosas más profundas, las técnicas son más complejas. Este cascarón que es FMS estaba hecho para la pulpa anterior; ahora la pulpa cambió y no queda otra que adaptarse. ¿Qué te va a sorprender? ¿Que Papo le pegue un gancho a alguien? Ahora muchos aspiran a sorprender con cosas que no tengan que ver necesariamente con el freestyle, sino con lo que lo rodea: bajar al público, o sentarse, como hice yo.

¿Hay una contracara?

Pasa todo esto y tenés a Bnet, a Jaze, a Stuart. No es que te cierran la puerta, es un obstáculo. Lo podés sortear, adaptar tu estilo genuino al formato, o hacer que tu estilo sea tan genuino que te quieran escuchar igual. Hay que hacer el esfuerzo para ser tan ridículamente buenos. Pero bueno, siempre nos vamos a quejar de algo. Creo que el freestyle ya no es jurisdicción sólo del rap: ahora es jurisdicción de quien pueda pagar lo suficiente como para armar una infraestructura y exponerlo de la forma que quiera. Los raperos siguen siendo raperos aunque el freestyle salga en el Bailando por un sueño.

¿Qué creés que va a pasar en la internacional?

Y... pienso que la voy a romper. Objetivamente, sin agregarle un poquito de épica. Sé que es difícil quedarme con el título por los nombres, que abundan, pero bueno, no me asustan. Sé que compitiendo con Aczino hay probabilidades de perder y son altas, pero no por eso no voy a competir con él, con Chuty, Gazir o Nitro. Es una en un millón, hay altos nombres, está todo el mundo viendo, está el plato ahí servido y yo lo quiero comer con la mano. Entonces voy a ir a que mi corazón me guíe en la empresa y vamos a darle. Si eso me llevó hasta acá, me llevará un toque más lejos.

(Jesse Pungaz - Perfiles del Under Vol. 1 / Video de Manu Basile para su canal de YouTube)





