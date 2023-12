Hilda “Lilí” Nava es una pieza viva de la historia argentina. Fue la última presa política en quedar en libertad en el continente. En 1974, con 20 años, la detuvieron junto a su compañero, el militante del PRT-ERP José María "Pino" Cuesta, y luego fue trasladada a la cárcel de Devoto. Ambos salieron en 1987.

"Me quedé tres años sola, la última compañera que estaba conmigo salió en primer año de democracia y yo me quedé tres años más hasta que salí con condicional porque no aceptábamos ningún tipo de perdón para los militares", contó Nava, este viernes, en AM750.

Cuando salió ya tenía 32 años, había pasado toda su juventud privada de la libertad. Su compañero, Cuesta, salió a los 35. "Los dos éramos estudiantes en Santa Fe, ahí nos conocimos. Él estudiaba abogacía y había empezado economía política. Yo estaba en la escuela de enfermería, era mi vocación", explicó la ex presa política.



Hacía ocho meses que trabajaba como enfermera y llevaba un embarazo de 13 semanas cuando la detuvieron. "Eso no me salvó de la tortura", subrayó. Su hijo Mariano, nació en cautiverio, hoy tiene 48 años.

Ni "Lili" ni "Pino" estaban catalogados como desaparecidos, esa figura comenzaría a aparecer a partir del '76, una vez iniciada la dictadura: "En ese momento, o aparecían muertos o en 'prisiones legales', entre comillas, porque eran sistemas de destrucción", recordó en Aquí, allá y en todas partes.

Con Mariano estuvo un año y tres meses en la cárcel de Ezeiza. Allí, lo vio una sola vez a través de una reja. En el '76 llegó una orden de los militares que decía que "los hijos de las subversivas" podían quedarse con las madres hasta los seis meses.

Se separó de Mariano cuando fue trasladada a Devoto, donde "concentraban a todas las mujeres como ganado", en un operativo que recuerda brutal, con golpes y un aparato militar escandaloso. La madre de Hilda retiró a Mariano de Ezeiza una hora después del traslado y lo crió durante 11 años y siete meses. En ese tiempo, las visitas en Devoto pasaron a ser a través de un vidrio. Mariano volvió a abrazar a su mamá cuando cumplió 12.

"Sacábamos fuerza del hecho de vivir en solidaridad, en ayuda mútua, compartiendo todo y resistiendo para que quien se presentaba como enemigo no nos destruya. Eso se hace, se construye, es un proceso que se enriquece. Fuimos aprendiendo a compartir", reveló "Lili".

Este sábado homenajearon a "Pino" Cuesta en Pergamino, ciudad que fue su hogar. La ceremonia, presidida por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino, fue a las 11:00 en el "Arbol de la Memoria", en avenida Rocha y Avenida de Mayo. El militante y preso político falleció en mayo de 2023 en Francia, donde vivía con "Lili" Nava.