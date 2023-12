Las calles del barrio de La Boca se colmarán de los colores azul y oro este domingo por la tarde con la movilización de los hinchas xeneizes contra la decisión de la Justicia de suspender las elecciones en el club que estaban previstas para hoy. Los manifestantes concentran en Parque Lezama desde las 15 y marchan hacia La Bombonera, donde planean llegar cerca de las 16. Los acompañará el vicepresidente y candidato Juan Román Riquelme.



Desde el parque ubicado en avenida Paseo Colón y avenida Martín García, los fanáticos caminarán por la calle Irala a lo largo de los 2 kilómetros que lo separan del mítico estadio ubicado en Brandsen 805. Algunos grupos se congregarán directamente en las inmediaciones del perdio, bajo las consignas "Banderazo, con Boca no se jode. Dejen elegir al hincha" y "Quieren tomar Boca por la fuerza, no lo podemos permitir".

Riquelme dirá presente en la histórica marcha

En un mensaje grabado y publicado en redes sociales, el actual vicepresidente del club y candidato a presidente Juan Román Riquleme, confirmó que acompañará a los hinchas durante la movilización de esta tarde.

“Les quiero mandar un beso gigante a los hinchas de Boca y decirles que me siento orgulloso de ser un bostero más. Me enteré de que se están organizando para ir el domingo al estadio y como hincha de Boca voy a ir a ser uno más de ustedes”.



Las críticas del exjugador e ídolo del club a la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, por sus maniobras "sucias" y el uso de la justicia a su favor, fueron reiteradas en las últimas semanas. En distintas entrevistas, Riquelme acusó a los opositores de querer “vender el estadio a cuatro extranjeros”, “privatizar el club” y “usarlo para la política”.

En qué situación está la suspensión de las elecciones

Tras la denuncia por parte de la oposición sobre irregularidades en el padrón de socios, la jueza Alejandra Abrevaya decidió suspender preventivamente los comicios la semana pasada. El pasado jueves, los representantes del oficialismo y la oopsición no pudieron definir la participación o no de 13.363 socios en la conciliación obligatoria; por lo tanto no hubo acuerdo y se ratificó la decisión de suspender las elecciones.

La última novedad tiene que ver con la recusación de la jueza y la apelación a la medida cautelar dictaminada por la jueza. Ahora la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en segunda instancia, dispondrá de tres días hábiles para determinar si celebrarán las elecciones elecciones este año. De esta manera, la Justicia tendrá hasta el próximo martes para darle vista al escrito presentado por el oficialismo.



En tanto, hay dos opciones tentativas de fechas para la realización de los comicios: el 17 de diciembre si la Cámara da lugar a la apelación, o en marzo de 2024, si el organismo judicial mantiene el fallo.

