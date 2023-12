A una década de la trágica inundación de Saavedra, vecinos y vecinas del barrio continúan reclamando la construcción del segundo reservorio de agua del Parque Sarmiento, una obra clave para contener el impacto de las lluvias en la zona mediante una hoyada gigante de tierra. El proyecto, incluido en el plan hidráulico porteño, salió a licitación a fines de 2022. Pero desde entonces no hubo avances y las agrupaciones vecinales denuncian incluso que el tamaño planificado para el reservorio fue reducido para respetar las tierras concesionada al club de rugby Belgrano Athletic. El Gobierno porteño incluyó la obra en el Presupuesto 2024, pero sostiene que los plazos se definirán cuando asuma la gestión de Jorge Macri.



“Saavedra no duerme cuando llueve”

Desde el 2 de abril del año 2013, fecha de la histórica inundación que se cobró la vida de cuatro vecinos, una frase se convirtió en consigna de las agrupaciones del barrio: “Saavedra no duerme cuando llueve”. La utilizan en actos, reuniones, asambleas, comunicados y marchas con las que siguen reclamando la concreción de las políticas necesarias para terminar con la amenaza de las inundaciones. Consiguieron así diversas obras, como la rectificación de la desembocadura del Arroyo Medrano, la finalización de la primera etapa de construcción de reservorios y la colocación de tabiques de contención. Todavía esperan, sin embargo, la puesta en marcha del segundo reservorio del Parque Sarmiento.

"Luego de las inundaciones, los vecinos y vecinas comenzamos a reclamar que se construyeran los reservorios. Se empezaron a construir en las canchas de fútbol de Parque Sarmiento con una capacidad de 200 mil metros cúbicos de agua, pero todavía falta para completar la capacidad necesaria", dice a Página/12 José Olivo, integrante de la organización Vecinos por Saavedra. "Con el cambio climático, las lluvias que antes se consideraban extraordinarias ahora son más habituales, por eso necesitamos mayor retención", agrega.

El cálculo técnico arroja que la zona necesita reservorios que alcancen para 900 mil metros cúbicos de agua y disminuir el pico de caudal del arroyo Medrano que está entubado. Los 200 mil metros cúbicos de la primera Área de Retención Temporal de Excedentes Hídricos (ARTEH) ya construida en el parque se complementan con los 300 mil de los que dispone el reservorio de Tecnópolis, unas seis hectáreas del otro lado de la General Paz, que la naturaleza ya convirtió en humedal. La obra original del segundo reservorio del parque, llamado ARTEH Etapa II, proyectaba otros 200 mil metros cúbicos de contención para acercarse a los 900 mil necesarios.

"En abril del 2021, la comisión interjurisdiccional a cargo de la cuenca se reunió en la Legislatura y los ingenieros del GCBA plantearon esa obra como un necesidad de construcción urgente para contener los 200 mil metros cúbicos de agua más", recuerda Olivo, quien añade que "en agosto de ese año, sin embargo, apareció la noticia de que se le entregó al Belgrano Athletic la concesión de todo el espacio del ex driving de golf, que era donde se iba a hacer el reservorio. Ahí se desiste de la obra y se comienza a plantear la zanja del Parque Saavedra".

La "zanja del parque" fue el nombre que los vecinos le pusieron al proyecto que el Gobierno porteño impulsó en el Parque Saavedra durante 2022, casualmente un año después de que se hiciera pública la concesión de 6,5 hectáreas en la zona del ex golf del Parque Sarmiento al club de rugby. El proyecto, que no llegó a concretarse por la oposición vecinal, fue presentado primero como la apertura de una parte del Medrano "a cielo abierto" en el tramo en que la cuenca pasa por debajo del parque. Con los meses, el proyecto tomó la forma de un "reservorio" que no incluía la apertura del arroyo y las agrupaciones del barrio denunciaron que se trataba de un reemplazo del proyectado en Parque Sarmiento.

Los vecinos acudieron al Banco Mundial, que iba a aportar los fondos para la obra, y consiguieron que la entidad declinara el financiamiento. "Pedimos que no se construya esa zanja que vendían como arroyo a cielo abierto y empezamos a reclamar que la contención y retención de agua se hiciera arriba. Se tiene que retener en Parque Sarmiento, no en el Saavedra, porque el Barrio Mitre, por ejemplo, queda en el medio y se inundaría igual. Por eso volvimos a reclamar el segundo reservorio en el predio concesionado al Club Belgrano", cuenta Olivo, también referente del Partido Solidario de la Comuna N°12

A fines del año pasado, con el proyecto del Parque Saavedra ya estancado, el GCBA finalmente abrió la licitación para el ARTEH Etapa II de Parque Sarmiento y los vecinos se encontraron con otra sorpresa: la capacidad proyectada en la obra inicial ya no era la misma. "Nos dijeron que quieren hacer un reservorio profundizando los ya existentes. El original era de 200 mil metros cúbicos adicionales y el de ahora sumaría 80 mil metros cúbicos", detalla el vecino de Saavedra, que advierte que "hicieron esa adaptación para no privar al Club Belgrano del uso del espacio concesionado".

Las tierras destinadas a las dos ARTEH, sin embargo, ya están reservadas por el Código Urbanístico (CUR) porteño para ese destino. Tanto el terreno del primer reservorio como parte del ex golf fueron incluidos en la modificación del CUR del año 2022 como "Reserva Ecológica Parque Presidente Sarmiento". Además de la concesión del Belgrano Athletic, alrededor de esos terrenos se encuentran otros pedios concesionados, como las 2,2 hectáreas que gestiona la empresa del exfutbolista Sebastián Battaglia que la IGJ pidió disolver por irregularidades. También están las canchas de Tenis Carminatti y la pista de bicicross de la Asociación de Ciclismo.

Aún con las limitaciones denunciadas por las agrupaciones vecinales, la licitación a cargo de la Dirección General de Infraestructura Urbana de la Subsecretaría de Obras nunca llegó a concretarse. La apertura estaba prevista para principios de 2023, tuvo una postergación en febrero y finalmente no se comunicaron más novedades. Consultados por este diario, fuentes de Obras Públicas de la Ciudad aseguraron que el proyecto "está en carpeta", que fue incluido en el presupuesto 2024, pero que "va a contar con más definiciones una vez que asuman las nuevas autoridades".

En efecto, la "ampliación de los ARTEH - Parque Sarmiento" está incluida en el presupuesto 2024 al que el oficialismo porteño ya le dio dictamen en la Legislatura y se apresta a aprobar. Dentro del denominado "Plan Plurianual de Inversiones Públicas 2024 - 2026", el reservorio aparece en el apartado "plan de gestión de riesgo hídrico" de la Dirección y cuenta con una partida de 2.300 millones de pesos. Los vecinos desconfían de la puesta en marcha de la obra y recuerdan que el presupuesto 2023 ya incluía una partida para el reservorio pero no se llevó a cabo. "A la fecha de hoy no hay ninguna novedad", sintetiza Olivo.

Sobre la situación del barrio tras la inundación de 2013, el vecino asegura que "no volvimos a tener ninguna lluvia como esa, pero hemos tenido muchas repentinas. En esos casos el Parque Saavedra se ha inundado y, en las zonas de la vera del arroyo, el agua llega al cordón". "A las casas el agua ya no llega porque se han hecho obras como la rectificación y las celdas del arroyo, se atendió lo que nunca se tuvo que dejar de hacer. Pero lo que se necesita es el canal aliviador como obra estructural, los reservorios y también reclamamos un plan de alerta y contingencia temprana", concluye.