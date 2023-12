En medio de la euforia y la alegría de encontrarse en la calle con tantos hinchas xeneizes que se autoconvocaron para brindarle su apoyo y para reclamar contra la medida judicial que suspendió las elecciones de elección de autoridades que debía llevarse a cabo este domingo en La Bombonera, Juan Román Riquelme tomó la palabra para dirigirse a todos los hinchas de Boca.

"Nos quitaron la posibilidad de disfrutar un gran día, hoy teníamos que votar, disfrutando de estar pisando el campo de juego de La Bombonera, de una fiesta", dijo Riquelme como para introducir la sentencia que soltó casi inmediatamente, con la luz de un rayo: "El club es de todos ustedes. No nos pueden intervenir el club, que es lo que quieren. No se dejen comer la cabeza con otra cosa. El señor (en clara alusión a Mauricio Macri) va camino a intervenir nuestro club y eso no puede pasar".

Riquelme prendió de esta manera la luz de alarma frente a un posible escenario en el caso que siga sin establecerse un acuerdo entre las partes involucradas en las elecciones de autoridades del club xeneize. El oficialismo apeló la medida cautelar que puso en suspenso las elecciones y ahora debe esperar a que la Cámara Nacional de Apelaciones revoque la medida de la jueza Alejandra Abrevaya, a cargo del Juzgado Civil 11, quien dio curso a una denuncia presentada por el candidato por la oposición a presidente de Boca, Andrés Ibarra, y suspendió las elecciones "supuestas irregularidades en el padrón de socios".

En ese caso, podría ocurrir que la Inspección General de Justicia (IGJ), que se encarga de inscribir y fiscalizar a las sociedades comerciales y a las entidades civiles, decida colocar un interventor para regularizar la situación que llevó al conflicto y, una vez acomodado los padrones, convocar nuevamente a elecciones. Aunque en principio, nadie en Boca, ni oficialistas ni opositores, buscan encontrar una salida por esta vía.

Si la Cámara determina que no hay elementos suficientes para suspender las elecciones, la votación podría realizarse recién el domingo 17, ya que el próximo domingo es la asunción del presidente electo Javier Milei; de no ser el 17, sin dudas pasarían al 2024, ya que los dos domingos siguientes son las fiestas de Noche Buena y Fin de año. Ahora, si la Cámara de Apelaciones confirma el fallo, será la jueza Abrevaya quien decida sobre el conflicto y podría tomarse todavía más tiempo lo cual, si se tiene en cuenta que en enero hay feria judicial, podría retrasar la elección hasta el próximo mes de marzo.