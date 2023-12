Central y Racing animaron un partido lleno de emociones, jugadas de gol, atajadas y polémicas. Lo ganaba el canaya a diez del final por sacar ventaja en jugadas con pelota detenida. Racing, siempre más cómodo con la pelota, lo descontó en gran maniobra de Martínez y una mano de Quiñones en la última pelota de la noche le dio al rival un penal que aprovechó Quintero. La definición fue a los doce pasos y allí Broun atajó remates de Moreno y Sigali para dejar a Central en semifinales de Copa Argentina.

El partido tuvo situaciones repartidas en las áreas. Central se paró en su campo y lastimó cuando hizo jugadas de pocos pases. Racing jugó más con la pelota e impuso que el partido se dispute en en campo canaya. Primero Racing probó con remate de larga distancia de Quintero que despejó Broun. Central tuvo su primera jugada ante Arias en un rechazo fallido y hacia atrás de Mura que se perdió muy cerca del segundo palo. Campaz no generó jugadas con sus corridas pero tomó por sorpresa a todo el fondo de Racing con un lateral rápido que dejó a Malcorra frente a Arias y el uno despejó el disparo bajo. La respuesta de Racing fue una maniobra de Quintero con gambetas en la puerta de área que resolvió Broun con una gran atajada a remate de Ojeda. Y después el arquero canaya despejó zurdazo de Hauche sobre el área chica, en otra muy buena asistencia de Quintero.

El ritmo ofensivo del partido nunca mermó. Martínez Dupuy no pudo tocar un centro atrás de Malcorra y Ojeda, frente a Broun, remató de zurda desviado al aparecer por izquierda en un pase largo de Moreno. Racing gestó mejor juego. Central no lastimó con Campaz pero encontró caminos al área en acciones de contragolpe. En las últimas Quintero disparó de zurda apenas desviado al palo izquierdo y Broun atrapó otro tiro de Ojeda el recibir un rechazo de Quintana en un tiro libre. Sigali tocó una pelota con la mano y del tiro libre Arias salió a cortar el centro con los puños, golpeó a Mallo y al revisar las imágenes Rapallini cobró penal. Campaz marcó la diferencia con zurdazo cruzado.

Nada cambio en el segundo tiempo: Racing con la pelota y Central con ataques de contragolpe. No perdió la paciencia el equipo de Grazzini. Se esforzó por generar peligro con la movilidad de Ojeda y el talento de Quintero. A los 15 minutos ingresó Vecchio para sumar recursos en ataque. El diez de Racing se acomodó en su área para defender un tiro libre de Central. Y allí el canaya le quitó gran parte de las ilusiones a Racing. Porque Mallo bajó el centro y llegó Sandez por el segundo palo para superar a Arias con toque de zurda. Pero desde entonces Central empezó a sufrir. Porque descontó Martínez con gambeta larga a Broun y Racing alcanzó el empate agónico en la última pelota con tiro penal de Quintero por mano de Quiñones. En los penales el canaya se impuso 7 a 6 con dos atajadas de Broun y espera por River en semifinales.







Broun 7



Martínez 6



Mallo 8



Quintana 7



Sandez 6



O’Connor 6



Toledo 5



Ortiz 6



Malcorra 7



Campaz 7



Martínez Dupuy 5



DT: Miguel Russo

2 (6) Racing

Arias 5



Mura 5



Sigali 5



Colombo 5



Rojas 5



Nardoni 5



Moreno 6



Quintero 8



Ojeda 6



Hauche 6



Rodríguez 6



DT: Sebastián Grazzini

Goles: PT: 45m Campaz (C) de tiro penal. ST: 16m Sandez (C), 35 Martínez (R) y 45m Quintero (R) de penal.



Cambios: ST: 15m Vecchio por Nardoni (R), 24m Martínez por Rodríguez (R), 26m Quiñones por Toledo (C), 32m Almendra y Romero por Colombo y Rojas (R), 39m Bianchi y Komar por Martínez Dupuy y Martínez (C) y 41m Lovera por Malcorra (C).



Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Padre Martearena (Salta)