El presidente electo Javier Milei confirmó este lunes que Luis Petri, excandidato a vicepresidente de la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC) que encabezaba Patricia Bullrich, se sumará al Gabinete como ministro de Defensa del gobierno que asumirá el 10 de diciembre.



La oficialización se dio a través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente Electo, que destacó que con esta designación "la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al Gobierno de La Libertad Avanza".

Así, las dos áreas que se suponía iban a ser manejadas por la vicepresidenta electa Victoria Villarruel finalmente estarán bajo la órbita de Bullrich.

Quién es Luis Petri

Luis Petri, de 46 años, fue diputado nacional por Mendoza entre 2013 y 2021 y dejó su marca en la reforma del Código Penal hace seis años. Más cerca en el tiempo, tras perder la interna para gobernador mendocino con Alfredo Cornejo, fue elegido por Bullrich como su acompañante de fórmula en las elecciones presidenciales 2023.

Al quedarse fuera de la segunda vuelta, el esposo de la periodista Cristina Pérez –con quien contrajo matrimonio hace dos años– se puso a fiscalizar para La Libertad Avanza en el balotaje.

Nació en 1977 en la localidad de San Martín, en Mendoza. Se graduó de abogado en la Universidad del Litoral y trabajo en el sector privado al tiempo que fue vicepresidente de la Juventud Radical en su provincia natal.

Llegó a la Cámara Baja en 2013, con la lista que encabezó Julio Cobos y fue reelecto cuatro años más tarde. En 2017 fue el responsable principal en la reforma del Código Penal, de corte punitivista. Con esa modificación, la prisión perpetua dejó de tener un cumplimiento mínimo de 35 años, y pasó a 50.

Al año siguiente, Petri presentó un proyecto de ley para prohibir que los extranjeros accedieran a la salud y la educación públicas en la Argentina si es que no había reciprocidad. En ese momento, el futuro ministro era vicepresidente de la Cámara Baja.

"El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios", dijo Petri en aquel entonces.



A comienzos de este año, sumó su aporte al discurso de mano dura de la coalición opositora. "Lo que pasa es que en la Argentina necesitamos más Bukele, el presidente de El Salvador, y menos Zaffaroni", afirmó. "Hay que estar del lado de las víctimas y hay que usar todo el poder del Estado para combatir la delincuencia y fundamentalmente para combatir el narcotráfico", añadió y dijo que en Rosario habría que imitar al presidente salvadoreño.

Qué decía Luis Petri sobre Milei durante la campaña

En la campaña presidencial, el excandidato a vicepresidente de JxC cargó varias veces contra el futuro mandatario de ultraderecha. En una entrevista con CNN Radio dijo que LLA "son un populismo de derecha, hablan con eslóganes" y que "muchas de las posiciones de Milei son peligrosas para la Argentina".

En ese reportaje, planteó que en algunas cuestiones están “en las antípodas, como en la venta libre de órganos, en la desregulación del mercado de armas, en la posibilidad gratuita de contaminar los ríos o en militarizar el servicio penitenciario".

Además, marcó contradicciones del economista libertario cuando votó a favor de la reforma del Impuesto a las Ganancias. "Hay fuertes contradicciones con el propio Milei, quien no resiste su propio archivo. Él decía que no se podían bajar impuestos si no se bajaba el gasto porque sino hacemos populismo tributario”, sostuvo.

En otra entrevista con el medio Infobae, Petri afirmó: “Milei es un gatito. Ahora todo es a 35 años. Lo que era la dolarización, ahora no va a ser dolarización”, una propuesta que en otras ocasiones marcó como "imposible" de implementar. A su vez, definió como “locura” la propuesta cierre del Banco Central de LLA y como “retroceso” el regreso de las AFJP que reivindicó Milei durante la campaña.

En septiembre acusó a Milei de intentar censurar su presencia en una entrevista en un programa de TN. "Le exijo a Javier Milei el respeto a la convivencia democrática. No volvamos a las listas negras a 40 años de recuperar la democracia”, aseguró en ese entonces en sus redes sociales.

Tras las elecciones de octubre, donde JxC quedó fuera del balotaje, Petri adelantó que ayudarían a fiscalizar para La Libertad Avanza en el balotaje contra Sergio Massa. "Hay que cuidar los votos", comentó. Sin embargo, el domingo de los comicios no dejó de sorprender que fuera él mismo quien oficiara de fiscal de mesa de Milei en una escuela de Mendoza.

