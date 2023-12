El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dijo que no va a entregarse "nunca" y que "se ríe" de las autoridades en una declaración en la que ironizó sobre pedir permiso para volar sus helicópteros en Paraguay. Así se expresó el prófugo de la justicia de Bolivia y Paraguay sobre quien rige una alerta roja de Interpol en un mensaje de audio para el programa de televisión uruguayo "Santo y Seña", al que brindó una entrevista cuya última parte fue emitida este domingo.

"Dejar claro que nunca hablé de entregarme, eso no está ni estará en negociación, tampoco nunca lo estuvo. Solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado", declaró Marset al Canal 4. De esa forma desestimó la versión brindada al programa el domingo pasado, cuando mencionó la posibilidad de llegar a algún acuerdo con la Fiscalía uruguaya por sus familiares, también requeridos por la Interpol.

Marset lanzó una crítica a "la mafia de la política", que "no es justa" ya que en todos los países los políticos "hacen lo que quieren" y están "bastante en complot" contra él. "Búsquenme nomás, yo no voy a entregarme nunca y tampoco me siento acorralado como dicen, me río nada más", sentenció. Marset, detenido en Emiratos Árabes Unidos a fines de 2021 por portar documentación paraguaya falsa y liberado tras obtener un pasaporte uruguayo en un trámite que causó la renuncia de altos funcionarios en su país, dijo querer "terminar el año tranquilo" con su familia.