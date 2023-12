El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, aseguró este martes por AM750 que la cúpula sindical “no va a entrar en conflicto por el conflicto mismo” durante la gestión de ultraderecha de Javier Milei y anticipó que buscarán llegar a soluciones a través del diálogo.



El dirigente sindical dijo que, antes de cualquier tipo de protesta, buscarán llegar a una “solución con diálogo”. Pero dejó en claro que “si eso no ocurre” ahí sí se irá a un “conflicto” que, por cierto, “está dentro de la ley”. Sobre lo que aclaró rápidamente: “El derecho a huelga está dentro de la Constitución Nacional”.

“Veremos qué ocurre y cómo son los pasos para que el movimiento obrero evalúe qué camino tomar. Espero que el apoyo democrático que ha obtenido Milei sirva para estabilizar la realidad. Es necesario superar la crisis. Hay que evaluar medidas que no recaigan en los sectores más castigados”, dijo sobre sus expectativas.



En tanto, el líder de UPCN habló en particular sobre los trabajadores estatales y, tras asegurar que no hubo ningún tipo de reunión oficial entre el Gobierno entrante y su sindicato, afirmó que cualquier tipo de recorte sobre los trabajadores del Estado será una mala decisión.

A título general, dijo: “Los trabajadores estamos preocupados. Porque estanflación significa ajuste. Aunque se haga de forma gradual, es pérdida de ingresos y de mayor empleo. Esta es la preocupación. Esperamos que haya un gradualismo que permita compensar la situación frente a los sectores más humildes y del trabajo”.

Luego, particularmente sobre el rubro que representa, sumó: “Si la reestructuración del Estado significa realidades de los organigramas, no me preocuparía en la medida en la que no toque ningún empleo. Cualquier empleo que se elimine significa desocupación. Y ya hay muchas personas con problemas de trabajo”.

“Así que eso acumularía más situaciones dramáticas. Se podrán reubicar los empleados, pero no perder las fuentes de trabajo. Si queremos aliviar al sector que está viviendo situaciones graves, sería un contrasentido que echemos empleados”, finalizó de cara a la gestión de La Libertad Avanza.