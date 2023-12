La Cámara de Diputados de Salta concretó ayer otra larga jornada en la que el oficialismo provincial se enfrentó al oficialismo nacional, esta vez por el aumento de las tasas para trámites mineros y por la aprobación de una ley para recordar a las víctimas de la Noche de los Lápices.

Por el lado de la minería, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que modifica el artículo 29, apartado 3°, de la Ley N° 6.611, sobre la cantidad de unidades tributarias aplicables a los trámites mineros que se realizan ante la Secretaría de Minería y Energía y el Juzgado de Minas.



La diputada Socorro Villamayor (del bloque oficialista Salta Tiene Futuro), presidenta de la comisión de Legislación General, recordó que la Ley 6.611 fue sancionada en 1990, y pese a que fue modificada, ninguna de estas actualizaciones fue sobre las unidades tributarias.



“Este gobierno tiene a la actividad minera como política de Estado, y con esta modificación busca alentar inversiones para modificar la matriz productiva, logrando que quienes soliciten ante el Juzgado de Minas determinados trámites, sean los verdaderos inversores y no los especuladores que compran a precio irrisorio para luego, cuando ya tiene mayor valor, venderlo por un precio mucho más elevado”, explicó.



“La industria de la minería moviliza las economías regionales, Salta lleva treinta meses de crecimiento minero sostenido; hoy la superficie minera subió un 150% en la provincia”, añadió.



La provincia avanzó en dos frentes para recaudar más con los trámites de la actividad minera. Por un lado, la Dirección Provincial de Rentas actualizó la unidad tributaria, que pasó de 7 a 11 pesos. Por el otro, la modificación a la ley 6.611 aumenta la cantidad de unidades tributarias que cobra el Estado por estos trámites.

Como ejemplo, Villamayor explicó que trámites como la manifestación de descubrimiento de una mina o la solicitud de servidumbre, hasta 2022 costaban 150 ut, $1.050, a razón de $7 por ut. La modificación eleva las ut a 400 mil, con lo que una vez que se promulgue la ley (que aún debe ser tratada por el Senado) “aquel que haga este tipo de peticiones va a tener que pagar 4.400.000”, a $11 la ut.

La concesión por cada hectárea de cantera, que costaba 150 ut, pasa a 25 mil ut, con lo que costará $276 mil. La inscripción y reinscripción como productor minero o como explotador minero, que hasta 2022 se pagaba $700, ahora se pagaría 7.700 pesos, pasando de 100 a 700 ut.

La diputada Griselda Galleguillos (Rosario de Lerma, Ahora Patria, alineado con La Libertad Avanza a nivel nacional) adelantó su voto negativo, cuestionó que no se le permitió integrar la Comisión de Minería y aseguró que no está claro dónde se van a invertir esos fondos.

Su par de bloque, Roque Cornejo (Capital), afirmó que el proyecto es arbitrario, que impone tasas a determinadas actividades y, en cambio, la “clase política está exenta de tasa”, no se paga nada para ser candidato o candidata. “Algunos están preocupados por el recorte que se viene con el presidente Milei”, chicaneó antes de afirmar que la iniciativa es inconstitucional.

El presidente de la Comisión de Minería, Juan Esteban Romero (Salta Tiene Futuro) respondió que el proyecto busca "evitar la especulación minera", evitar que "especuladores compren un área y que venga una empresa de afuera y lo vendan a precio irrisorios”.

David Taranto (de Orán y del mismo bloque) aclaró que lo recaudado irá a Rentas y luego se definirá a dónde irá. “Creo que los servicios que el estado les da a las empresas mineras exceden profundamente” el pago que realizan, aseguró. Y le reprochó a la oposición: “Es inconcebible que estemos defendiendo que una empresa minera pague 1.653 pesos”. Opinó, igual que Santiago Vargas (San Martín, del bloque Unión Salteña-UCR) que se debería haber aplicado un aumento mayor de las tasas, “Que no pasen 23 años para darnos cuenta que tenemos que aumentar los montos de las unidades tributarias”, reconvino. “Estamos baratos para el mundo”, “Es una simple tasa para acceder a un gran negocio”, añadió Vargas.

La memoria en debate

Diputados también aprobó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.002, que instituye el 16 de septiembre como el, el secuestro y desaparición de diez estudiantes de nivel secundario la noche del 16 y días posteriores de septiembre de 1976, en la última dictadura cívico militar. La ley nacional fue aprobada en 2014 por el Congreso y prevé que se difunda ese hecho entre el estudiantado.

La iniciativa provocó agrios comentarios de legisladores del PRO, Ahora Patria y el Partido Conservador. Los inició Sofía Sierra (PRO): "no veo realmente cuál es la necesidad de volver en una agenda legislativa provincial este tema”, afirmó. Aseguró que no será parte de un proyecto con el que "revolver el pasado con el objetivo de usar a la historia como algo político" y "mucho menos" alentará "este tipo de proyectos para los jóvenes porque ellos realmente tienen otras necesidades. Ellos necesitan otras propuestas”. “Nadie me habla del pasado, los jóvenes necesitan futuro”, completó.

Roque Cornejo propuso que en lugar de adherir a la ley nacional se dicte otra que declare el día de la juventud salteña recordando a Mario Vilca Condorí, el adolescente de 16 años que murió en la Guerra de Malvinas.



"Hagan lo que quieran", menospreció Guillermo Durand Cornejo (Conservador), que además inició una saga de caprichitos llamando “presidente” a la diputada Verónica Saicha, que en ese momento presidía la sesión. Galleguillos pretendió seguir en esa tónica pero alguna fibra íntima la traicionó porque en algún momento la llamó "presidenta".

Gladys Paredes (Más Salta) historizó el movimiento estudiantil en el país y la feroz represión que se desató con las dictaduras, "24 compañeros del Colegio Manuel Belgrano (en Córdoba) fueron desaparecidos", recordó.

Gustavo Dantur terció para calificar de "tétrica" la posición de las y los legisladores que se oponían al proyecto. “Cómo puede ser que no estemos de acuerdo con esta ley, con esta adhesión a esta ley”, se asombró Gloria Seco (Salta Tiene Futuro), igual que Adrián Valenzuela (del bloque oficialista Gustavo Sáenz Conducción).

Rogelio Segundo (GSC), Santa Victoria Este e integrante del Pueblo Wichí, contó que en las comunidades indígenas no se conoce lo ocurrido en la Noche de los Lápices; consideró que es algo que debería saberse y "quienes cometieron estos crímenes deberían pedir perdón ahora". Lamentó que también se niega el genocidio indígena. “Para mí es muy triste” ver una escuela que lleve el nombre Campaña del Desierto, como ocurre con la escuela ubicada en la entrada a la ciudad de Salta, y “es muy triste” también que haya diputados que se opongan a esta ley, agregó.

Patricia Hucena (GSC) contraatacó. "No se aprovechen de la juventud”, reconvino a legisladores de LLA. Reclamó que el gobierno de Javier Milei aumente el presupuesto educativo y que "la educación no sea una política que tenga que ser rentada” y que solo puedan estudiar quienes tienen recursos económicos. “Llamo a la reflexión y pido a mis pares coherencia, trabajo”, “también es importante que en esta Legislatura tengamos diputados serios, responsables”, cerró.

“Qué pequeño es el pensamiento y la mezquindad”, cuestionó Germán Rallé (GSC) antes de pedir que se cerrara la lista de oradores y se votara. Finalmente, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría, con tres votos negativos, y pasó al Senado.

Pensamiento nacional y cipayismo

Diputados también le dio media sanción a una iniciativa que promueve que en el calendario escolar se conmemore el Combate de Las Piedras, ocurrido el 3 de septiembre de 1812, a orillas del río de Las Piedras durante la guerra de la Independencia. El diputado Gustavo Dantur, autor de la iniciativa, explicó que busca una reivindicación histórica de esta gesta en la que el Ejército al mando del general Manuel Belgrano logró una histórica victoria que levantó la moral de las tropas patriotas tras la retirada desde el Alto Perú y el abandono de las ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy luego del fracaso de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú. Tras el rechazo a los realistas, Belgrano pudo llegar a Tucumán, rearmar las tropas y triunfar en las batallas de Tucumán y de Salta.

Y cuando parecía que los ánimos se habían calmado, el diputado Jorge Restom (Todos) volvió a agitarlos al presentar su proyecto para que los 13 de noviembre, fecha del nacimiento del pensador y escritor Arturo Jauretche, se celebre el "Día del pensamiento nacional". Entre las obras de Jauretche se destacan los ensayos políticos El medio pelo en la sociedad argentina y Manual de zonceras argentinas.

José Gauffin (PRO) cuestionó que se hable de pensamiento nacional, sostuvo que incluye la idea de un pensamiento único, y que hay un intento de adoctrinamiento. "¿Si yo no adhiero al pensamiento nacional, qué soy, un cipayo?", preguntó. Durand Cornejo dijo que el proyecto le sonaba “totalitario”. Galleguillos también se opuso.

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, con cinco votos negativos y pasó al Senado.



Diputados también aprobó un proyecto de declaración requiriendo al Instituto Provincial de la Vivienda que lleve a cabo planes de regularización dominial en todas las localidades de la provincia, y otro proyecto que solicita que el Ejecutivo Provincial realice un relevamiento de las mujeres beneficiarias del “Programa Constructoras” para corroborar la inserción laboral y capacitación.