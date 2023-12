Será cara o seca. La Sala E de la Cámara Civil tomó el caso de las elecciones de Boca Juniors y entre este jueves y el próximo lunes resolvería de manera tajante. O confirma la medida cautelar dictada a favor de la lista de Andrés Ibarra-Mauricio Macri, impidiendo las elecciones, o revoca esa cautelar, abriendo paso a los comicios. Los magistrados José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini repusieron al frente del expediente a la primera jueza, Alejandra Abrevaya, porque “no se configuran las causales de una recusación”. Es un planteo tradicional dentro del Poder Judicial -no faltan los que dicen que son posturas corporativas-, porque los magistrados son más bien reacios a sacar un juez o jueza de una causa. Sin embargo, lo sustancial de las tres páginas del fallo del tribunal, es que los camaristas le dieron 24 horas a Ibarra-Macri para que contesten los planteos del oficialismo boquense en contra de la suspensión de las elecciones. Significa que adoptarán una resolución.

En su escalada para retornar al poder de Boca y, por esa vía, impulsar las sociedades anónimas deportivas y fortalecer también su escalada política, Macri evaluó que tiene pocas chances de derrotar a Riquelme en este momento. Por lo tanto, apuesta a la postergación. En principio, lo que le resultaba decisivo es que se vote con el gobierno de Javier Milei, quien ya se pronunció en contra de Riquelme. Un nuevo gobierno significa un nuevo funcionario o funcionaria al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), el gran árbitro en todo lo que se refiere a sociedades.

Los cañones, entonces, apuntaron a ir demorando las cosas lo máximo posible. El domingo asume Milei y ya está claro que las elecciones se harán con un nuevo inquilino en la Casa Rosada y Olivos.

Sorteos, idas y vueltas

Durante la mañana de este miércoles se sorteó un nuevo juez de la causa Boca, algo que se explica con la siguiente secuencia:

La jueza original de la causa, Alejandra Abrevaya , fue recusada por Boca Juniors. El actor en este expediente no es la lista de Juan Román Riquelme-Jorge Ameal, sino el club mismo. Es obvio que como es el oficialismo, hay una unidad, pero en todo interviene el apoderado de Boca, Walter Krieger, no en representación de la lista de Riquelme, sino en nombre de la institución.

, fue recusada por Boca Juniors. El actor en este expediente no es la lista de Juan Román Riquelme-Jorge Ameal, sino el club mismo. Es obvio que como es el oficialismo, hay una unidad, pero en todo interviene el apoderado de Boca, Walter Krieger, no en representación de la lista de Riquelme, sino en nombre de la institución. En el fuero civil, cuando hay una recusación, la jueza está obligada a aceptarla inicialmente y, de inmediato, pone las cosas a consideración de la Cámara. Abrevaya presentó un escrito defendiéndose y por eso la Cámara se expidió ahora con esas consideraciones sobre la solidez y seriedad de los argumentos. En general, para sostener a un magistrado, se invoca que el sorteado "es el juez natural" y, por lo tanto, tienen que ser muy gruesos cuestionamientos para sacarlo de la cancha .

ahora con esas consideraciones sobre la solidez y seriedad de los argumentos. En general, para sostener a un magistrado, se invoca que el sorteado "es el juez natural" y, por lo tanto, . Mientras se daban esos pasos, para que el expediente no se paralice, se sorteó un nuevo juez. La causa recayó en Analía Romero , la magistrada que se excusó de intervenir por ser socia activa de Boca y, por lo tanto, si intervenía, se pondría en duda su imparcialidad. Tras el paso al costado de Romero, se sorteó un nuevo juez, Santiago Font , quien recibió el expediente en la mañana del miércoles.

, la magistrada que se excusó de intervenir por ser socia activa de Boca y, por lo tanto, si intervenía, se pondría en duda su imparcialidad. Tras el paso al costado de Romero, se sorteó un nuevo juez, , quien recibió el expediente en la mañana del miércoles. A la tarde, la Cámara dijo, tácitamente, que los argumentos para sacar a Abrevaya no son sólidos ni serios. La volvió a poner al frente de la causa, al menos de manera formal.

Pero el paso más decisivo es que la Cámara Civil le pidió al juez Font, el que tiene el expediente, que se lo envíe de inmediato, lo que significa que los camaristas van a resolver la cuestión. Al mismo tiempo, le dio a Ibarra-Riquelme 24 horas para que respondan a los planteos de Boca Juniors. Es decir:

La jueza dictó una cautelar impidiendo las elecciones.

El apoderado de Boca, Krieger, contestó a los planteos de la oposición sobre adherentes y activos y dijo que no había motivo para esa cautelar.

Ahora la Cámara le pide a Ibarra-Macri que responda a los argumentos de Boca.

Teniendo todos los elementos, los camaristas decidirán.

En principio, en Tribunales se dice que la Cámara resolverá entre este jueves (casi seguro que no) y el próximo lunes (muy probable). Quienes conocen del encuadre legal afirman que, o confirman la cautelar que impide las elecciones, o la revocan. Es blanco o negro. Si habilitan las elecciones, hay posibilidades de que se vote el domingo 17 de diciembre. Las chances no son muchas, pero no es imposible.