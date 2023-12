La tregua que se dieron en el bloque de diputados del PRO duró menos de un día. Pese a que se habían puesto de acuerdo para no dar un espectáculo público con más peleas y divisiones, hubo un sector que no se pudo aguantar cuando se enteraron de que el diputado Oscar Agost Carreño no iba a formar parte del bloque PRO, sino que se iba a sumar al que armaron los gobernadores cambiemitas, que se llama Cambio Federal y que conduce Miguel Angel Pichetto. Le exigieron que devolviera la banca.



Como informó este diario, el bloque del PRO se dio un plazo de 90 días sin romperse: una suerte de tregua entre las facciones que lo integra, que incluyen a diputados que responde a Patricia Bullrich (oficialismo), a Horacio Rodríguez Larreta (oposición) y a Mauricio Macri (una incógnita). La UCR también logró la unificación de sus dos bloques en uno solo, conducido por Rodrigo De Loredo. Y el resto de los sectores que andaban dispersos, se reunieron en Cambio Federal. En ese sector, indicaron que es un bloque espejo con el que existe en el Senado, y que forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio.



Pero no todo puede ser rosas en un Juntos por el Cambio, que hace rato que está fracturado. La saliente diputada Soher El Sukaria la emprendió contra Agost Carreño por haber decidido estar en el bloque de Cambio Federal. "Orgullosa por haber representado a los cordobeses en la Cámara de Diputados, pero hoy es un dia terriblemente triste para el Pro de Córdoba, ya que el dirigente a cargo de la Presidencia y actual Diputado Nacional Oscar Agost Carreño abandonó el bloque PRO sin razon que lo justifique", lo atacó.

Más duro estuvo el ex intendente de Pinamar y actual diputado, Martín Yeza, quien le espetó: "Quiero ser claro, seria comprensible que alguien "CAMBIE DE OPINIÓN" (SIC), cero problema, pero devolvé la banca Agost Carreño".



En el bloque de Cambio Federal aclararon que ninguno de sus integrantes fue parte nunca del bloque del PRO, por lo tanto no hubo ruptura ni abandono. Simplemente, indicaron, formaron otro bloque, que se referencia con los gobernadores como el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el de Chubut, Ignacio Torres. El objetivo era que los bloques convivan, pero Juntos por el Cambio no puede evitar estallar internamente. Y todavía no empezó el gobierno de Milei, que los forzará a tomar decisiones en cada votación.