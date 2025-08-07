Tras quedar eliminado en la Copa Argentina y con el suspendido Marcelo Moretti amagando con volver a presidir el club, San Lorenzo venció 1-0 este jueves de local ante Vélez, en la reanudación del Torneo Clausura, por la cuarta fecha.

De entrada, Báez fue amonestado a los 2 minutos y, en medio del toqueteo velezano, que achicaba bien arriba, Andrada (de apenas 18 años) la sirvió para Carrizo que por milímetros estaba en offside, por lo que el posterior gol de Romero no valió.

El Ciclón buscaba con envíos aéreos como si estuviera Vombergar, pero esta vez el centrodelantero que estaba en cancha era Alexis Cuello, que en una oportunidad casi la clava de chilena en lo que hubiera sido un golazo; aunque luego tendría revancha.

Al tiempo que Machuca y Aliendro dejaban de gravitar en mitad de campo, San Lorenzo mejoraba a partir de la velocidad de Reali y Cerutti. Tras un saque de arco, este último escapó desde la izquierda a la marca de Magallán, con toda la última línea de Vélez muy descompensada, y Cuello, con una definición poco ortotoxa, la mandó a la red.

En desventaja, Vélez era puro desconcierto. Un nuevo envío de Cerutti no pudo ser cristalizado por Reali, que se había anticipado a Mammana. La visita reaccionó con un remate de Andrada que no prosperó entre el mar de piernas sanlorencistas. Pero lo cierto fue que el paraguayo Gill casi no fue exigido en toda la primera parte, pese al empeño y la mejoría de los de Barros Schelotto antes del descanso.

El Ciclón casi aumenta la cuenta al inicio del complemento con un cabezazo del colombiano Romaña que Marchiori (de gran tarea) logró despejar. Luego, el ingresado Rattalino habilitó a Tripichio, quien definió de media vuelta apenas desviado, en tanto Hernández, Reali y los ingresados López y Ladstatter también pudieron ampliar.

Con varios chicos, Vélez tuvo el empate con Godoy en la última, pero no pudo y el martes se las verá con Fortaleza por octavos de final de la Copa Libertadores. Con siete prometedores juveniles en cancha, San Lorenzo ganó y trajo algo de paz en el Bajo Flores.



