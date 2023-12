Pocos días después de la asunción presidencial de Javier Milei, y en el marco de la transición de gobierno, estalló la indignación en las redes sociales por la aparición de seguidores de las cuentas oficiales del nuevo Ministerio de Capital Humano en Instagram y Facebook que denuncian no haber seguido nunca esas cuentas. Qué es la migración de seguidores.



En la tarde de este lunes, la cartera dirigida por la ministra Sandra Pettovello comenzó a recibir comentarios en el único posteo que tiene –de una bandera argentina, publicado hace cuatro días–, en donde los usuarios denuncian que aparecían como seguidores de la cuenta sin haber dado su consentimiento.



La página de Facebook del ministerio cuenta con 3,8 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene ya más de 400 mil. Además, entre sus seguidores figuran dirigentes y exfuncionarios peronistas, como el expresidente Alberto Fernández y la exprimera dama Fabiola Yáñez, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.

Imagen: @mis2centavos

“No sé por qué los sigo, están reutilizando una cuenta?”; “Nunca elegí seguir ni le di me gusta a esta página, me agregaron de manera compulsiva”; “Che, por qué sigo está cuenta si yo no les di follow, reciclando pa no perder follows? Tan bajo caen”, son algunos de los comentarios que recibió la cartera nacional en las últimas horas.

Ana, de 37 años y oriunda de Mendoza afirmó a Página|12: “Estoy indignada, yo seguía a los ministerios del Gobierno anterior, pero a estos no”. Julieta, del barrio porteño de Recoleta, fue contundente: “Definitivamente no sigo nada de estos rancios. De repente me veo siguiendo un Instagram del Ministerio de Capital Humano al cual nunca seguí, ni seguiría. Le cambiaron el nombre y borraron todo el contenido de años de trabajo”.

¿Cuenta reutilizada, compra o migración de seguidores?

De momento no hay una versión oficial respecto a la situación de estas cuentas oficiales, y se especula entre varias opciones. Mientras que algunos usuarios denunciaron una “compra” de seguidores, los especialistas plantean la posibilidad de que se haya “reutilizado” y “renombrado” una cuenta oficial del gobierno saliente, con todos sus seguidores dentro.

Sin embargo, un dato pareciera derribar esa opción: la fecha de creación de la cuenta de Instagram data de diciembre 2023 y la de Facebook, del 4 de diciembre de este año, por lo que se trataría de cuentas nuevas. Además, los seguidores involucrados señalan que en su actividad les aparece que siguieron a esta nueva cuenta recientemente.

Por eso, otra de las alternativas que toma más fuerza en las últimas horas es que se habría tratado de una “migración” de seguidores autorizada por la empresa Meta, desde la vieja cuenta de algún ministerio previo al cambio de gobierno hacia la nueva de Capital Humano. Así, las cuentas institucionales de Capital Humano se habrían creado en estos días y habrían recibido estos seguidores por protocolo de la compañía.

