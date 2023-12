En contextos de avanzada de la derecha es frecuente no avizorar un futuro posible ante tanto malestar, incertidumbre y bataholas socioeconómicas. Es preciso, más allá de todo el desánimo y el abatimiento, poder echar luz sobre aquellas prácticas de lucha que no son para nada novedosas pero sí, hoy al menos, nuevamente fundamentales.

Si bien escuchamos hablar mucho de “resistencia” y “lucha”, poco se sabe o difunde sobre el accionar de Travestis de Pie, una organización que surge en el año 2023 como parte de Barrios de Pie, en Córdoba. Es un espacio que surge como una necesidad de los territorios por construir un apañe colectivo de la comunidad Travesti, Trans y No Binarix. Apunta a promover instancias de visibilización, acompañamiento y apoyo a las personas travestis, trans y no binarias con un enfoque basado en los derechos, la participación y la lucha en contra de las desigualdades.

En diálogo con Lunar Burgos (referente de la organización, militante, Licenciada y docente en Artes Visuales) se visibilizan cuestiones claves y perentorias para pensar los activismos hoy desde todos los territorios en miras a un contexto desfavorable para la comunidad y para sectores de la diversidad. Visibilizar las organizaciones del interior, con todo su trabajo territorial que consta de muchos años, resulta una mirada esperanzadora clave para seguir sosteniendo y militando por espacios políticos de representatividad colectiva, diversa, plural y federal.

¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a pensar y establecer una organización como Travestis de Pie?

--Hubo múltiples factores. Principalmente como una necesidad de ampliar los territorios de lucha de Barrios de Pie que, a nivel nacional, no cuenta con un espacio para las disidencias. Y que, a partir de estos últimos meses, viene construyendo un espacio que concientiza y busca ampliar la lucha por los derechos travestis-trans y no binarixs. Por otro lado, la realidad de vida de las personas travestis trans de los territorios es bastante alarmante. Es urgente: compañeras de 30 años o menos hoy en día se dedican al trabajo sexual sin tener la libertad de poder construir un trabajo digno, hacer una carrera, oficio o trabajo. No hay libertad de elección. La realidad de vida de las compañeras está expuesta a múltiples violencias cotidianas. Expuestas a ser asesinadas. Algunas compañeras son violentadas por la policía incluso. No quedó en los años 90 sino que sigue sucediendo en los territorios hoy en día. Por otro lado, hay todo un frente de derecha que viene avanzado y hoy ya asumió en el poder ejecutivo. Esto también se ve en los contextos territoriales, sobre todo con las personas de la diversidad. Dentro de las desigualdades de clase, además sumarle a eso la identidad travesti-trans y no binarix, genera más complicación a la hora de pensar estrategias de apañe frente a la desigualdad. Hay un acto de apañe que resulta urgente que es lograr que las compañeras sigan vivas. Eso es lo nuclear junto a los otros factores. Y también la importancia de crear memoria colectiva con referencias que sean esperanzadoras para que quienes estén en los territorios puedan ir enlazando, creando redes y subsistiendo. Dentro de tanta furia y dolor, de tantos asesinatos y muertes, también es necesario construir espacios de deseo, goce y disfrute que nos permitan estar vivas y acceder a derechos básicos.

¿Cómo conciben en Travestis de Pie el papel de la identidad de género en la construcción política de “resistencia”?

--Resistir en un contexto en el cual estamos tratando de permitirles a las compañeras que estén vivas, se vuelve una palabra que queda chica para quienes vivimos (o sobrevivimos) en otros contextos socioeconómicos donde se suma la identidad de género. Se habla mucho de resiliencia y resistencia, pero lo que nos mueve a la identidad travesti es la furia y el dolor de aquellas compañeras que nos faltan y aquellas que no llegan a superar los 40 años de vida, o aquellas con 30 años no tienen posibilidad de proyectarse en el futuro. La identidad de género, con toda su complejidad, aporta muchos saberes. Tiene que ver con cuestionar lo dado por sentado y tratar de desmantelar los esencialismos naturalizados que no son para nada abstractos sino que se materializan en cuestiones de profundo dolor como: la muerte y la pérdida de la memoria. La identidad como concepto es potente para construir la resiliencia y la resistencia política.

¿Cómo aborda Travestis de Pie la interseccionalidad (género, clase) en sus prácticas de militancia política?

--Somos una organización con mucha presencia territorial, comunitaria y colectiva: con merenderos, espacios culturales, de salud y de acompañamiento escolar. Hay mucha presencia en los barrios, esa es la potencia de la organización, que intenta sensibilizar sobre las identidades que presentan necesidades urgentes sumadas a las otras intersecciones. La interseccionalidad no se la define como un concepto de enciclopedia, sino como una herramienta para ponerse en juego en determinados contextos y circunstancias: una mujer heterosexual cis y pobre, no es lo mismo que una mujer trans, pobre, negra y migrante. Se agregan estas “etiquetas” que se ven en el contexto de circulación de las personas, sus recursos y accesos. Hay diferentes escalafones, pero no es la idea medir los privilegios sino tratar que esos privilegios sean accesos a derechos. El abordaje principal desde Travestis de Pie es impulsar un proyecto de cooperativa de sublimación y reciclado en conjunto con otras cooperativas de Barrios de Pie que ya existen como “La Textil” para poder construir una plataforma laboral de acceso a otro espacio de cuidado, apañe y redes, y además de sensibilización desde la información y el diálogo. Esto para poder compartir a los territorios con sus referencias la importancia de Travestis de Pie y el proyecto productivo. También se aborda desde múltiples formas de visibilización como las redes y las marchas, siendo estos espacios de encuentros con la intención de que quepan muchos mundos en este mundo que habitamos para las compañeras.

¿De qué manera la organización fortalece la resistencia para abordar los desafíos derivados de las políticas neoliberales que se vienen?

--La avanzada de la derecha neoliberal ya ha hecho estragos en el pasado, no es algo completamente nuevo aunque lo parezca. Hay personas detrás que están volviendo a ocupar espacios para construir lo que intentaron en un momento pasado: políticas y tácticas neoliberales. Por eso es primordial la memoria. Lo que se viene trabajando desde Barrios de Pie y Travestis de Pie será sostenido con las energías que tienen su centro en lo colectivo, la lucha y la urgencia. Todas esas circunstancias fueron las que dieron origen a Travestis de Pie. Como dijo una referente de la organización: “La organización realmente construye identidad y pertenencia, Travestis de Pie no es una isla dentro de Barrios de Pie sino que esta última también es Travestis de Pie y viceversa”. No es algo que aparecerá como novedoso de resistencia sino que históricamente ya existe con toda su fortaleza y tiene como desafío el sostenimiento y el seguir apuntando al fortalecimiento de lo colectivo.