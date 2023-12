Para el mercado no parece una novedad, porque en general el sector financiero suele trabajar con información privilegiada, pero la devaluación de más del 100 por ciento que anunció el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, la supieron antes al menos tres grandes banos de la Argentina. Eso produjo que, en los últimos dos días, la cotización de la divisa oficial en las entidades se disparara hasta los 700 pesos, sólo 100 pesos por debajo de valor que terminó anunciando el titular de Hacienda del gobierno de Javier Milei. "No se animaron a ponerlo al valor final para que no sea tan obvio", bromeó un jugador de la City, en relación al adelanto aplicado por los bancos. En Hacienda, en tanto, niegan que se haya charlado el plan con sectores privados, pero las reuniones con empresarios privados son vox populi desde que asumió Milei.

Según confiaron a Página I12 fuentes que conocen el mercado, hubo dos grandes bancos internacionales y uno nacional que estuvieron esta semana y la anterior en charlas con parte del gabinete económico de Caputo. En esas conversaciones, casi que se avisó que habría un salto muy fuerte del tipo de cambio. Es decir, los bancos sirvieron como una especie de colchón de asimilación del dolor modificando al alza el valor del oficial en las últimas 48 horas y poniéndolo cerca del oficial a 800 pesos.

Pero hay más datos. Según supo este diario, los bancos tienen entendido que la anunciada es la única devaluación de este año, pero que se espera otra entre enero y febrero del 2024. Es que el nivel de inflación que se desata con la liberación de precios va a dejar corto ese precio. Por esas casualidades, esta misma semana, la consultora Bullmarket, propiedad del libertario Ramiro Marra, dejó correr un trabajo que decía, precisamente, que se vendrían dos devaluaciones. También fue insumo de los bancos ese trabajo.

El feriado cambiario

Las entidades sabían, también, que la idea de Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, era decretar un feriado cambiario en la previa a la devaluación, para paralizar la expectativa. Ese sector, el financiero, mantiene contactos y conocimiento previo del equipo de Caputo, que es básicamente el mismo equipo que el de la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de la era Mauricio Macri.

Otro de los más activos en los contactos con bancos, contando el detalle del plan Caputo, fue el ex titular del BCRA, Federico Sturzenegger, que es amigo personal de dos grandes banqueros de Argentina. Oficia hoy de una especie de asesor que busca un lugar en el Gabinete. "No es raro lo que hacen, son gente de las finanzas, no les parece raro todo esto", aseveró una fuente que conoce a los Caputo boys y que trató de explicar la naturalidad del ministro y su equipo en el hecho de adelantar una medida como la devaluación, que terminará en destrucción del salario de los trabajadores y en un recalentamiento de la inflación que ya venía corriendo a un nivel peligroso.

Un desayuno pre market

En este contexto, a las 9 de la mañana en el Banco Central, su titular, Santiago Bausili, recibirá a las tres cámaras de bancos para una especie de presentación oficial y de aclaraciones respecto al plan que anunció Caputo.

Según pudo confirmar este diario, estarán las entidades ADEBA (bancos privados nacionales), ABA (privados de capital extranjero), y Abbapra (bancos públicos y cooperativos).

En principio, fuentes oficiales destacaron ante este diario que uno de los temas será la presentación del nuevo titular del BCRA y, en paralelo, encarar el tema del desarme de lo que Milei entiendo como la bomba de Leliqs.