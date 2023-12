“Más o menos así las cosas, ¿se entiende? Estamos en la lona”, arrancó el editorial de este miércoles de Víctor Hugo Morales en el inicio de su programa en la AM750 tras los anuncios de un paquete de medidas de ajuste y shock por parte del Gobierno de Javier Milei.







El editorial de Víctor Hugo Morales

Más o menos así las cosas, ¿se entiende? Estamos en la lona.



Es el shock famoso que venían anunciando. Incluso Macri. Que decía que ahora se puede hacer porque hay crisis. Él decía que no lo podía hacer cuando devaluó un porcentaje altísimo para la época. Es muy bueno el título de Página|12: “La gente afuera”.

Megadevaluación de 118 por ciento. El dólar va a 800. Devaluación y fin de los subsidios. Pero no hubo nada sobre salarios y jubilaciones. Caen todos los contratos laborales del Estado.

“El odio vuelve a dominarlos a muchísimos que dicen, ‘bueno, esto era lo que había que hacer’. No es verdad”, Víctor Hugo Morales.

Esto está hecho para impresionar a la gilada. No hablo de seis de cada diez, pero buena parte son la gilada para cuál hacen esto. Sacar cosas que no implican absolutamente nada del presupuesto para, con el odio que hay ya generado hacia, qué sé yo, ATC, o la TV Pública, la gente pueda sobrellevar mejor el ajustazo que le dan. El odio vuelve a dominarlos a muchísimos que dicen, bueno, esto era lo que había que hacer. No es verdad.

No habrá más obra pública. Bajan los subsidios a la energía y el transporte. Van a subir la luz, el gas y los boletos. No dijeron cuánto. Al principio ya va a ser bastante salvaje. Pero dentro de cinco meses, cuando se vayan afirmando y tengan que hacer las cuentas respecto a todo lo que van a perder por estas medidas, seguramente serán peores.

¿Qué más han hecho? Quedan congelados los planes Potenciar Trabajo. Sube la Tarjeta Alimentar. ¿Este tema cómo va a caer en las provincias? Se reducen al mínimo las transferencias discrecionales. Hay un aumento del impuesto para las exportaciones no agropecuarias.

Los ganadores son los de siempre. La patria ruralista se lleva la parte del león al cabo de una extorsión de años que les salió bien contra el poder político. Si no venden la cosecha, escasean los dólares, como escanean, sube el precio. Ellos retienen la producción y consiguen dólar especial. Piden más. Siempre más. Y el dólar sube otra vez. El dólar genera inflación. La inflación, bronca. Y la bronca cambia gobiernos para que entre uno que les haga el gusto.

Ya no hay dólar soja del cual quejarse. Hay un dólar directamente devaluado más del 100 por ciento. El campo rico gana más del doble de lo que ganaba. El consumidor puede comprar menos de la mitad. Los diarios de ExpoAgro celebran. Seis de cada diez dicen que esto es por culpa de lo que había.

Los gauchos ricos saludarán el 9 de julio con medio cuerpo afuera y agitando las banderas de las 4x4.

Y ese es el fin del cuento.