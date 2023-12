El secretario deportivo de River, Enzo Francescoli, se mostró sorprendido por las versiones que circulan sobre la continuidad del entrenador Martín Demichelis luego de la derrota por penales ante Central en las semifinales de la Copa de la Liga.

“Escucho muchas cosas que se dicen en estos días, no entiendo por qué se tiene que ir Martín si ganamos un torneo hace seis meses. No lo entiendo, que los hinchas se queden tranquilos porque tenemos un buen técnico”, indicó Francescoli en una entrevista con la cadena ESPN.

En este sentido, el exdelantero descartó cualquier tipo de movimiento y ratificó la confianza en el entrenador. “Nosotros desde el club estamos con la tranquilidad suficiente de ver el todo y hace muchos años que nos estamos manejando de una manera. Se dio un paso que era difícil como la sucesión de Gallardo y hay mucho mérito de Martín”, puntualizó Francesoli, que valoró la tarea de Demichelis.

“No sé cuántos de los que hoy hablan del entrenador, cuando se fue Gallardo, hubieran pensado que podíamos salir campeones como salimos y jugando como se lo hizo con tanta diferencia con el resto de los equipos”, agregó el "Príncipe", en referencia a la Liga Profesional que ganó River en el primer semestre del año.

“Esto es fútbol, -sumó- entiendo todo, estuve adentro, pero no busquemos culpables donde no los hay. Echarle la culpa a Demichelis no es justo. Paremos, estoy amargado por no haber ganado más cosas, pero miremos la parte buena de todo lo que se hizo”, argumentó el dirigente uruguayo.

Durante la entrevista, Francescoli matizó los problemas que atravesó el equipo y minimizó el impacto de la caída ante Central en la Copa de la Liga. “El balance del año no cambia con la eliminación de la Copa. A veces pasa que tenés un plantel corto y las lesiones te complican y en otras tenés uno largo y una eliminación te complica, es fútbol”, remarcó el manager riverplatense, que no quiso abundar en posibilidad de sumar refuerzos, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de jugadores en el plantel. "Si se va algún jugador, todavía vamos a estar bien, no creo que haya muchos movimientos en el mercado, pero se verá, no me lo planteó tampoco Martín", indicó Francescoli, que tampoco quiso referirse a la continuidad o no de Enzo Pérez, uno de los ídolos del club que termina su vínculo en diciembre. “Es algo que debe decidir él mismo, nos dio mucho pero falta un partido importante y esperemos a ver qué pasa”.