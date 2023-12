"Me parece que hay mucha claridad en la etapa que empieza la provincia de Buenos Aires", dijo Gabriel Katopodis a Buenos Aires/12. "Todas las universidades, todas las viviendas, las rutas, las obras de agua y saneamiento que todavía necesita construir la provincia no se hacen ni con ajuste ni con motosierra." Minutos después de haber jurado como ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, Katopodis agregó en diálogo con este diario: "No se superan los problemas frenando la economía, se superan multiplicando el empleo y empujando la obra pública".



En la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, Axel Kicillof le tomó juramento a los veinte funcionarios que integrarán el gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernado dijo que se trata de "un gabinete balanceado y amplio", que ante "un escenario mucho más complicado", pondrá "manos a la obra de manera inmediata, recorriendo toda la provincia" y gobernando "mediante la cercanía y la presencia". Luego de la jura, los dirigentes provinciales de la etapa 2023-2027 mantuvieron su primera reunión de gabinete.

A menos de 24 horas de los anuncios del ministro de Economía nacional Luis Caputo, lo que Kicillof definió como "un gabinete militante" se reunió en la capital provincial para jurar. Un funciionario explicó a este diario que fue elegida la Sala Ginastera porque estuvo cerrada durante siete años y, cuando parecía condenada al cierre definitivo, el Instituto Cultural bonaerense la recuperó y la reinauguró el 20 de abril pasado. A cinco días de comunicar el nuevo esquema de gobierno, los funcionarios firmaron el acta y quedaron aptos para la gestión.

Si bien no hubo cambios masivos, una de las grandes modificaciones fue el desembarco de Carlos Bianco en el Ministerio de Gobierno.

Antes de firmar el acta y convertirse en el receptor del abrazo más cálido que brindó Kicillof, Bianco explicó a este diario que su nueva cartera "aún está terminando de definir qué competencias tomará". Aseguró que quedarán algunas competencias del Ministerio de Gobierno, pero que también se tomarán diversos roles de la Jefatura de Gabinete, disuelta por Kicillof tras el affaire de Martín Insaurralde en un yate por Marbella, en el Mediterráneo español. Además, señaló que su nueva cartera adquirirá también funciones de la Jefatura de Asesores, lugar que Bianco ocupó entre 2021 y 2023. "Estamos rediseñando todo entre esos tres ministerios, que quedarán en dos, ya que no estará la Jefatura de Gabinete", explicó. "Se suprimirán algunas subsecretarías a nivel burocrático, pero el personal va a seguir trabajando y se tiene que quedar muy tranquilo."

Cristina Álvarez Rodríguez, una de las más ovacionadas por los presentes luego de jurar "por más justicia social para el pueblo bonaerense", enrocó con Bianco y se desempeñará como jefa de Asesores, luego de ser ella quien comandara el ministerio de Gobierno durante la última etapa de la primera gestión de Kicillof.

Katopodis reemplazar a Leonardo Nardini, que vuelve a la intendencia de Malvinas Argentinas. El ex ministro de Obras Públicas explicó a este diario que su compromiso con Kicillof es "arremangarse desde el primer día y hacer todos los esfuerzos para que la obra pública siga llegando a cada rincón de la provincia, como lo viene haciendo Axel con todo su equipo". En cuanto a las medidas anunciadas por Caputo, que aseguró que se frenará la totalidad de la obra pública, el flamante ministro de infraestructura bonaerense dijo que "hasta acá, el comienzo de Milei es de malas noticias para la gente, para los trabajadores, para la obra pública, los empresarios, los obreros, y para muchos sectores a los que sin duda esta situación los va a golpear mucho". Durante la campaña electoral, Katopodis. practicó una militancia cuerpo a cuerpo. "Patear la calle permite estar cerca, conocer los problemas, tener el contacto directo y dar las respuestas en cada lugar de acuerdo a lo que cada uno necesita."

Silvina Batakis juró como nueva ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, cartera creada por Kicillof en 2021 y conducida hasta 2023 por Agustín Simone. La expresidenta del Banco Nación, y breve ministra de Economía entre Martín Guzmán y Sergio Massa, buscará continuar con la línea ya en marcha. Según los datos oficiales, Hábitat y Desarrollo Urbano mejoró 5.200 kilómetros de rutas, creó 631 nuevos kilómetros de autovías, y asfaltó 14.000 calles de tierra. Batakis, que desembarcó en el gobierno de la mano de los matanceros Verónica Magario y Fernando Espinoza, y que ofició como ministra de Hacienda bonaerense bajo el gobierno de Daniel Scioli, buscará finalizar las más de 51 mil casas que la cartera se encuentra construyendo junto al gobierno nacional.

En cuanto a "los nuevos", también juraron Javier Alonso, que estará al frente del Ministerio de Seguridad en reemplazo de Sergio Berni, y Juan Martín Mena, reciente viceministro de Justicia nacional, que comandará el ministerio de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Julio Alak, flamante intendente de La Plata. Alonso, que se desempeñaba hasta hace unos días como subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, continuará con la gestión que incorporó 4.500 nuevos patrulleros, 5.000 efectivos policiales, fomentó la creación la Policía Rural y adquirió 10 drones para vigilancia en zonas rurales. Además, la cartera de Seguridad puso en funcionamiento la Fuerza Barrial de Aproximación en barrios vulnerables, y junto a Justicia, buscará continuar con el plan histórico en el sistema penitenciario, que construyó 12 mil plazas en unidades y alcaidías, creó polos productivos en las cárceles y brindó capacitación a internos con el fin de bajar la reincidencia.

La palabra de los que siguen

Nicolás Kreplak juró y se desempeñará nuevamente como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Durante los primeros cuatro años, su cartera creó seis hospitales de alta complejidad, 156 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud y 19 Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Puso en marcha ocho hospitales modulares, entregó 301 ambulancias de alta complejidad para los municipios, triplicó las camas de terapia intensiva y entregó 20 mil kits de Qunita bonaerense. Además, durante la pandemia, aplicó 44,5 millones de vacunas contra el Covid-19.

En diálogo con BuenosAires/12, Kreplak aseguró que "es un gusto, un orgullo y una responsabilidad gigante" que Kicillof haya confiado en él nuevamente, por "los miles de trabajadores de la salud que sienten que debe haber un proyecto sanitario que los incluya".

El ministro subrayó que "Kicillof, además de ser un gobernador extraordinario, es una persona que entiende muchísimo de salud y de todos los temas, porque se mete en profundidad", y explicó que, debido a la complejidad de la incumbencia de su cartera, "no es habitual que los gobernadores se comprometan con tanta profundidad". "Trabajar con él (Kicillof) es un gusto. Tenemos un proyecto que estamos llevando adelante, que es el plan quinquenal, y un proyecto sanitario que lo honra. El gobernador dijo el otro día, en su asunción, que va a defenderlo y cuidarlo, porque el pueblo lo votó para garantizar el derecho a la salud", recordó Kreplak, que reconoció que aún no se reunió con su par nacional Mario Russo, pero que sí intercambiaron mensajes, con el fin de "poder trabajar con la cartera nacional para aminorar el impacto en materia sanitaria".

Estela Díaz tiene una hinchada femenina que le hace el aguante en cada lugar. Una lluvia de gritos y aplausos la bañó luego de que jurara "por los 30 mil, por las que no están, y por el pueblo bonaerense". La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, cartera creada por Kicillof en 2019, repetirá su función y continuará con su mandato durante cuatro años más. En el ingreso del Teatro Argentino, Díaz aseguró a este diario que está "muy emocionada y con mucho orgullo", luego de que Kicillof le renueve su confianza de cara al nuevo periodo de gestión. Explicó que tanto se cartera como todo el gabinete tiene "la responsabilidad de seguir transformando y mejorando la provincia y la calidad de vida de las y los bonaerenses, a pesar de un contexto nacional dificilísimo".

En cuanto a las medidas económicas que anunció el gobierno nacional, dijo que se trata de "un brutal ajuste" que "potenciará el crecimiento de la pobreza y la indigencia". Aseguró que "crearán desocupación", sobre todo "para las mujeres y los colectivos de la diversidad, donde se construyó un proceso de políticas de reconocimiento que, para salir de violencia, necesita autonomía económica de la mano de un Estado que asista y acompañe". Durante la primera gestión, el gobierno de Kicillof destinó 2,4 por ciento del presupuesto a políticas para reducir brechas de género. Además, la cartera implementó la Ley Micaela Bonaerense en los 135 municipios, sumado a diversos programas.

Díaz remarcó a este diario que "reclamarán y exigirán" que el Gobierno Nacional mantenga esas políticas. Dijo que Kicillof tiene "responsabilidad, convicciones, actitud política, institucional y militante que va a conducir con claridad este tiempo", y que tanto ella como sus compañeras de la cartera "redoblarán lo hecho con cercanía, territorialidad, militancia y compromiso".

En 2021, el gobierno bonaerense también creó el Ministerio de Transporte. En La Plata, su titular Jorge D'Onofrio juró "cuidar al pueblo bonaerense", y continuará al mando de la cartera durante la segunda gestión. En diálogo con BuenosAires/12, el ministro explicó: "Me llena de orgullo que Kicillof me elija nuevamente y me hace redoblar el compromiso no sólo con él, sino con todos los bonaerenses. Claramente este ministerio es transversal, como todas las carteras, porque sirve para garantizar derechos y ampliarlos".

Luego de que Caputo anunciara la reducción de subsidios para el transporte, D'Onofrio aseguró a este diario que "se vienen momentos difíciles" para los bonaerenses, y que la responsabilidad del gobierno es "cuidarlos a todos". "Escuchamos los anuncios, no fueron más que algunos títulos, falta que digan cuándo, cómo, si es parcial o total, pero realmente será un golpe muy grande al bolsillo de todos. Esperemos que en las próximas horas las autoridades nacionales tengan las precisiones para comunicar como impactará en cada área", explicó el ministro, que agregó que en la reunión de gabinete posterior a la jura, "estarán las instrucciones al respecto".

Alberto Sileoni juró y continuará al mando de la Dirección General de Cultura y Educación. Durante la primera gestión, su área inauguró 206 edificios escolares, 21 centros universitarios en municipios del interior (junto al Programa Puentes de la Jefatura de Asesores), y realizó más de 7.700 obras de ampliación y reparación. Además, amplió de la jornada escolar con una quinta hora de clases en las escuelas primarias, y entregó 168 mil computadoras del Conectar Igualdad Bonaerense para estudiantes secundarios. Conectó 6.030 escuelas a internet y equipó con mobiliario escolar a 3.820 instituciones, sumado a que incorporó el Boleto Estudiantil en 6 universidades del interior de la Provincia y lo amplió a estudiantes de escuelas terciarias.

En dialogo con este diario, Sileoni explicó que se siente "honrado" por continuar en el cargo, ya que para él es "un honor inmenso" acompañar a Kicillof en su gestión. Dijo que, a la luz de los acontecimientos nacionales, la provincia tiene "la obligación de mostrar otro camino posible", y aseguró que "tendrá dificultades", pero que "la solidaridad, la cercanía con el otro, la empatía y mirar a los que sufren es una tarea indelegable de la política". Contó que de las 206 escuelas inauguradas 60 se hicieron con presupuesto nacional, remarcó que todos los salarios educativos de las 24 provincias tienen un componente nacional, y subrayó que hoy hay 800 mil estudiantes que tienen más horas de clase en la provincia de Buenos Aires por un programa nacional. "Sólo tres ejemplos para decir que si se discontinúan el financiamiento nacional, la provincia va a tener que reconfigurar algunas de sus acciones", sentenció.

Augusto Costa estampó su firma y continuará a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Kicillof lo miró a él cuando dijo que el gabinete recibió "pequeñas modificaciones ya que, como se dice en el fútbol, equipo que gana no se toca". La referencia estuvo ligada que, días atrás, Costa fue electo vicepresidente del Club Atlético Vélez Sársfield. Según indicaron, durante la primera gestión, su cartera puso en marcha 22 obras de ampliación y creación de parques industriales, mejoró 4.500 kilómetros de caminos rurales e incrementó el impulso al turismo, con los 300 mil estudiantes que participaron de los Viajes de Fin de Curso como ejemplo. El ministerio de Producción, además, mantuvo 20 meses de crecimiento industrial y alcanzó el desempleo más bajo de los últimos 7 años. Retomó y avanzó las obras del Río Salado, recuperó el crédito internacional, y generó obras en 212 kilómetros de los cuatro tramos de la cuenca. Impulsó a la producción en 17 millones de hectáreas y benefició a 59 municipios gracias a la disminución del riesgo de inundaciones y sequías.

Además juraron Andrés Larroque, que seguirá al frente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Pablo López, que permanecerá en el Ministerio de Hacienda y Finanzas y Walter Correa, que mantendrá su rol como ministro de Trabajo. Con su bebé a upa juró Daniela Vilar, la ministra de Ambiente, la tercera cartera creada en 2021 que buscará seguir erradicando basurales a cielo abierto. Lo propio hicieron Santiago Pérez Teruel, que repetirá como Asesor General de Gobierno, Javier Rodríguez, que continuará en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agustina Vila, que seguirá en la Secretaría General. Jesica Rey sigue en Comunicación Pública, mientras que la platense Florencia Saintout continuará al frente del Instituto Cultural.