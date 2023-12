El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió que si el Estado no interviene en la obra pública habrá un desplome de la actividad. "La inversión privada en el total de la infraestructura de un país se ubica en el orden del 7 por ciento y puede llegar al 15 con distintas modalidades, pero el resto es inversión pública, porque el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado", sostuvo el empresario.

"Tenemos que ver cómo se traduce esto en la práctica en los próximos meses, estamos esperando tener reuniones con el ministro de Infraestructura y el secretario de Obra Pública", señaló Weiss, quien indicó que en este momento hay 3 mil obras públicas en ejecución. "El empleo total es de 550 mil personas entre mensualizados y jornalizados, y en la obra pública serían unos 270 mil de manera directa", precisó.

Por su parte, la Confederación Argentina para la Mediana Empresa (CAME) alertó que las medidas anunciadas por el Gobierno "son de una extrema sensibilidad para las pymes", debido a que "impactarán de manera significativa en la capacidad de consumo de la ciudadanía".

En ese sentido, sostuvo que "la devaluación provocará un cambio sustancial en los precios relativos de la economía que, sumado a la quita de subsidios y a los recortes de inversión en infraestructura, impactarán de manera significativa en la capacidad de consumo de la ciudadanía".

"No podemos dejar de lado el hecho de que las pymes operan mayoritariamente en el mercado interno y que estas medidas repercutirán ineludiblemente en el nivel de actividad. Una fuerte caída de esta podría llevar a gran parte de nuestras empresas a un déficit económico difícil de sostener", agregó.

"Para las pequeñas y medianas empresas fue muy complejo sobrevivir en una economía con tasas de inflación de dos dígitos mensuales. No sólo que no tenemos injerencia en la formación de los precios, sino que además sufrimos la incertidumbre de no saber si se podrán reponer los productos que se venden", concluyó.