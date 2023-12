Las comunidades educativas de diversos colegios de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron que una de las concesionarias encargadas del sistema de alimentación escolar les envío viandas con arroz en reemplazo de la carne estipulada por el cronograma. El caso se suma a las denuncias que ya se acumulan contra las empresas por enviar comida en mal estado o en raciones escasas, y ahora las comunidades calificaron como "inaceptable" que "el ajuste pase por la alimentación en los comedores escolares". Desde el GCBA, en tanto, aseguraron que se trató sólo de un "problema puntual" que ya fue solucionado.

Las denuncias fueron relevadas este miércoles por la organización Vacantes para Todxs y por el gremio Ademys, que publicó fotos de las viandas en sus redes sociales. "Desde dos escuelas de distintos distritos nos hacen llegar la misma denuncia: el concesionario Lamerich mandó solamente arroz, cuando el menú original tenía carne de cerdo", escribieron desde Ademys junto a las fotos que mostraban al arroz blanco acompañado de una banana. "Con el hambre de lxs pibes no, basta de ajuste a la educación", advirtió el gremio. Desde Vacantes para Todxs, en tanto, este jueves ampliaron a cinco la cifra de los colegios afectados: las escuelas N° 9 y 16 del Distrito Escolar (DE) N° 8, y las N° 2, 5 y 25 del DE N°21, precisó en diálogo con Página 12 Patricia Pines, referente de esa organización.

"Las familias dicen que el argumento fue que supuestamente la carne no estaba en buen estado, pero lo raro es que eso generalmente se puede determinar cuando llega a la escuela. Esta vez directamente no enviaron nada, sólo el arroz", indicó a este diario. La empresa está a cargo del servicio de buena parte de los distritos escolares porteños, por lo que las organizaciones sospechan que el reemplazo de arroz por carne se debe haber producido en varios colegios más, aunque no lo hayan denunciado.

Al enterarse de la situación, las familias y los directivos de los colegios elevaron la denuncia al Ministerio de Educación porteño. "Ante la denuncia, el Ministerio se limitó a responder que el cambio había sido autorizado por su área de Nutrición. Es inaceptable que el ajuste pase por la alimentación en los comedores escolares, refieren que la carne estaba en mal estado, pero no llegó a ninguna escuela", alertó Vacantes para Todxs en un comunicado.

Ante la consulta de este diario, fuentes del Ministerio respondieron que el "cambio en el menú escolar" fue producto de "un problema puntual de logística de una de las empresas de alimentación que provee a las escuelas". "Primando la seguridad alimentaria y para poder realizar el servicio de comedor en tiempo y forma, se cambió circunstancialmente el menú del día. El servicio del día se regularizó y se brindó con normalidad", agregaron.

El reemplazo de carne por arroz se suma a la serie de denuncias por el servicio de alimentación escolar que las comunidades educativas ya vienen realizando a lo largo de los años por raciones escasas, frutas en mal estado, sándwich con una feta de queso, "tortillas" compuestas por arroz, carnes crudas, duras o reemplazadas por ingredientes más baratos, como en este caso.

El año pasado, la Comisión de Comedor de la Cooperadora de la Media Nº3 del Distrito Escolar Nº7, con el trabajo de docentes de biología, logró detectar, por ejemplo, que las supuestas "tortillas de verdura" habituales en el almuerzo en las escuelas estaban "compuestas principalmente por arroz", mientras que los "medallones de pescado" estaban mezclados con almidón. Además, la Comisión registró que un 65 por ciento de las viandas "pesaba menos que lo establecido".

Según un informe elaborado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en tanto, el desayuno es una barrita de cereal o una madalena con mate cocido y los "refrigerios" no son más que sánguches con una o dos fetas de fiambre. La empresa Lamerich, por su parte, ya fue denunciada en 2020 por la intoxicación de casi cien alumnos por alimentos en mal estado en escuelas de Caballito y Palermo.