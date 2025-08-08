Mientras Lionel Messi se recupera de una molestia muscular, el Inter Miami conoció a su rival de los cuartos de final de la Leagues Cup. Luego de asegurarse el segundo lugar entre los equipos estadounidenses, Las Garzas se cruzarán con el tercero de listado de los mexicanos, que es Tigres, conjunto que cuenta entre sus filas a Ángel Correa.

Finalizada la ronda clasificatorias a tres partidos, Inter quedó segundo con ocho puntos, debajo de Seattle Sounders y por delante de Los Angeles Galaxy y Orlando City, y chocará ante Tigres, tercero entre los equipos mexicanos, por detrás de Toluca y Pachuca y por delante de Puebla.

De esa forma, entre el martes 19 y el miércoles 20 se llevarán a cabo los crueces Seattle-Puebla, Inter-Tigres, Pachuca-Los Angeles y Toluca-Orlando. Los ganadores avanzará las semifinales, que se disputarán una semana después, mientras que la final será el domingo 31 de agosto.