Un hombre de 42 años que participaba de una fiesta privada en un bar del centro de la ciudad de Rosario resultó herido de gravedad al recibir un golpe en la cabeza con una baldosa que fue arrojada por un desconocido aparentemente desde un edificio y que ingresó por una claraboya. En el mismo episodio resultaron con heridas leves otros tres comensales, quien fueron alcanzados por cascotes de cemento.



Los investigadores intentan determinar si el agresor fue un vecino de un edificio lindero al bar que se quejaba por el volumen de la música.



El hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada en el bar y vinería "Abarrote", situado sobre la calle Paraguay al 700, en pleno centro de Rosario, cuando varias personas participaban de un evento privado de despedida del año, cuando fue interrumpido por los gritos de los comensales que presenciaban un espectáculo musical en el primer piso del bar.



En esas circunstancias, de acuerdo al relato de testigos a los investigadores, fueron sorprendidos cuando ingresaron por una claraboya del techo una baldosa de unos 15 por 10 centímetros y tres cascotes de cemento que impactaron en los comensales.



Uno de ellos, un hombre identificado con las iniciales de M.B (42) recibió el impacto de la baldosa en la cabeza, por lo que fue trasladado al Sanatorio Mapaci, donde esta mañana se encontraba en estado delicado internado en terapia intensiva, añadieron los informantes.



En tanto, los otros tres heridos recibieron lesiones menores y fueron asistidos en el lugar por los médicos del Servicio Público de Emergencias -Sies- que fueron convocados por los encargados del bar.



La principal hipótesis de los investigadores es que el ataque pudo haber sido ejecutado por un vecino de un edificio lindero que se quejaba por el volumen de la música.



"La verdad que se escuchaba la música pero no era muy alta. La reacción me parece desmedida", aseguró en declaraciones a Radio2-Rosario un vecino que vive en un edificio del frente del bar y que se arrimó al balcón cuando escuchó las sirenas de la policía y de la ambulancia.



Otras fuentes consultadas indicaron que la víctima pudo haber sido un empresario de Rosario vinculado al rubro de vinos que había sido invitado al evento, aunque esa hipótesis aún no pudo ser corroborada.



Las actuaciones fueron realizadas por personal de la Comisaria 2° con jurisdicción en la zona.