El intendente del municipio bonaerense de Lanús, Julián Álvarez, anunció a finales de esta semana que el gobierno municipal otorgará un bono de 100 mil pesos para los trabajadores municipales, para intentar paliar la suba de precios que se desabocó en la Argentina luego de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado martes.

Según se informó oficialmente, el bono se cobrará en dos cuotas de 50 mil pesos y servirá para intentar sostener el valor adquisitivo de cara a las fiestas y el cominezo del verano. Los trabajadores y trabajadoras cobrarán una primera parte del bono en los días previos a Navidad, y la otra parte en el mes de enero.

“Las medidas de ajuste que ha dispuesto el Gobierno nacional golpea fuertemente el bolsillo de la familia municipal y afectan negativamente los ingresos de este municipio”, dijo en un video publicado en su cuenta de X el jefe comunal al argumentar el pago de un bono adicional de fin de año.

El flamante intendente de Lanús, que asumió el pasado 10 de diciembre en el Ejecutivo local tras 8 años de gobierno del PRO con el ex intendente Néstor Grindetti, aseguró que los vecinos de ese distrito del sur del conurbano bonaerense saben que la situación del municipio no es la mejor que desde su sector no arribaron a la conudcción local "a especular”. En ese marco añadió: “Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para dignificar la tarea que realizan ustedes -los municipales- todos los días”.

En ese sentido, precisó que “al sueldo y al aguinaldo que se cobrará este mes de diciembre, le adicionaremos un bono de cien mil pesos que será pagado en dos cuotas de 50 mil". "Una en el transcurso de este mes y la siguiente en la primera semana de enero”, dijo el jefe comunal enrolado en La Cámpora que tras imponerse en las primarias de Unión por la Patria le ganó la elección del 22 de octubre al entonces intendente interno, Diego Kravetz.