Lucy Patané (FOTO) en formato acústico, Shoosh, Gabo Bocchio, Nina Suarez en formato acústico, Seba Montes con set de vinilos y Dj PNXY forman parte de El pacto sensible, que convoca a distintas generaciones y formatos en una misma noche: un encuentro luminoso y fugaz, nacido en Rosario, que reúne voces singulares de la canción contemporánea (A las 21 en Majo Club.)