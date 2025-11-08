Los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan se entrelazan con el archivo inédito del noticiero de Canal 9 entre 1973 y 1980 en LS83, el nuevo documental de Herman Szwarcbart. A través de este acervo se reconstruye un período clave de la historia argentina, explorando la relación entre la memoria personal y el discurso público de la época, poniendo el foco en la niñez y en cómo la dictadura influía en la vida cotidiana. Kohan se encarga del relato en off de LS83 y lo hace leyendo fragmentos de su libro Me acuerdo, en el que narra con una precisión asombrosa recuerdos de su niñez. El documental se estrena el domingo 9 de noviembre en el Malba. Meses atrás, ganó el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires a la Mejor Película Argentina, entre todas las categorías, en el BAFICI 2025, y quedó seleccionado para participar en la Competencia Iberoamericana del Festival Internacional de Viña del Mar, que se inaugurará a fines de noviembre.

Szwarcbart fue hace unos años al Museo del Cine "Pablo Ducrós Hicken" cuando estaba trabajando en la película Fuimos felices, con material de archivo familiar. "Pensé que por ahí en el Museo del Cine había algo de ese tipo de material, fui, y no, tenían todo tipo de material, pero no familiar", cuenta Szwarcbart. Pero cuando se estaba yendo, en el fondo de un pasillo había cantidades de latas apiladas. "Nos acercamos a ver qué era, de qué se trataba y tenían escritas a mano etiquetas: 'Videla', 'Massera', 'Galtieri'". El realizador y su equipo se enteraron de que era el material que había quedado abandonado en el viejo canal 9, cuando se había mudado la señal televisiva. Oro en polvo, porque se trataba de materiales en crudo del noticiero con los genocidas nunca vistos en televisión. En total, eran 12 mil latas de todo el noticiero, del período 1973-1983, aunque el cineasta lo acotó a 1973-1980.

"Aparecían los discursos, algunas noticias, notas e imágenes que yo no había visto o, por lo menos, no tenía registro de haber visto de ese período", destaca Szwarcbart. "Uno está acostumbrado a ver la imagen de Videla hablando sobre los desaparecidos o el comunicado del día del golpe, pero acá había otro tipo de imágenes y, además, tenía un plus adicional: era crudo de cámara. Estaban todas las notas que los camarógrafos habían salido a filmar ese día y haciendo las notas que editaban en cámara, con lo cual había retomas y probablemente mucho material que nunca salió al aire", relata el director. También había otras notas grabadas en esas latas que tenían que ver con la vida cotidiana, como notas de espectáculos, de eventos deportivos, del tiempo. "Las calles, los colectivos, los carteles de la calle, las plazas, los protagonistas. Conocía a todos los actores, a todos los periodistas, a cualquier persona en general que más o menos entrevistaban. Yo alguna relación tenía y eso me empezó a dar cierta nostalgia en tensión con los otros momentos", agrega Szwarcbart.

-¿Y cómo surgió la idea de combinar el material con lecturas del libro Me acuerdo?

Herman Szwarcbart: -A partir de empezar a ver este material, me pasó algo casi hipnótico: no podía dejar de ver. Iba al museo y quería más latas y gran parte del material había que digitalizarlo porque no lo estaba. Esa fue una tarea bastante ardua en la que el Museo del Cine hizo un trabajo fundamental al abrir las latas, limpiarlas, pegarlas, pasarlas por la moviola y digitalizarlas. Entonces empecé a trabajar con Fernando Krapp, el guionista de la película, a ver qué estructura podíamos hacer. Y pasamos por distintos momentos y distintas opciones para trabajar con el material. Había, por ejemplo, muchas noticias en las que había muchos chicos, algunos en las plazas, pero otros en las escuelas, con guardapolvos blancos, tanto en los colegios como en desfiles militares. Había muchas notas referidas a la mujer. Se podía empezar a ver qué pasaba con la mujer en ese momento. Había muchas notas referidas a la Iglesia, otras tantas sobre la inauguración de obras. Empezamos a buscar ejes temáticos y originalmente hasta pensamos en qué pasaría si llamábamos a especialistas para que vieran este material y conversar acerca de cada uno de los temas. Hasta que Fer me dice, "Che, Martín sacó su libro Me acuerdo. En seguida fui a comprarlo y lo que me pasó fue que, además de ser muy interesante el recurso de la enumeración de recuerdos, había algo que tenía que ver también con mi propia infancia. Muchos de los recuerdos que había escrito Martín en ese libro me resonaban a mí.

-¿La selección de fragmentos del libro fue un trabajo conjunto?

H. S.: -Fui yo el que eligió las partes. Empezamos a leer con Fer todos los recuerdos y empezamos a seleccionar. Había algunos que tenían relación directa con las notas. Martín tiene todo un momento en el que habla de su relación con Gatti y su admiración por esa figura deportiva. Yo me acordaba que había una lata en que aparecía Gatti y así con otros personajes, con otras situaciones, con lugares, con actores y otros que no tenían, pero que me resonaba algo. Martín ya había grabado un audiolibro, con lo cual dijimos: "Bueno, probemos a ver qué funciona". Y apenas hicimos las primeras pruebas nos dimos cuenta que sí: "Acá es donde está y acá funciona". Y empezamos a hacer una selección tanto de notas como de recuerdos.

-Martín, es de suponer que te ofrecieron participar de la selección de los fragmentos y vos dijiste que no porque te gusta dar libertad al director, como manifestaste cuando se adapataron al cine dos novelas tuyas.

Martín Kohan: -Creo que no me ofrecieron eso, pero de todas maneras habría declinado, efectivamente, dado que es parte de la película más que del libro. Es una decisión del que hace la película cuáles son los textos adecuados. Hay algo que me facilitó mucho esto: la relación más intensa que yo tengo con el libro Me acuerdo es que no me lo acuerdo. Es decir, no me acuerdo qué puse y qué no puse, con lo cual la escritura evidentemente cumplió la función primordial que ha tenido en la Humanidad que es descargar la memoria. La escritura es lo que te permite olvidar porque ya lo tenés registrado. Cuando no tenés la escritura hay que acordarse de todo. Una vez inventada la escritura, te podés olvidar. Yo me olvido, me ha pasado de encontrarme con alguien que hace una referencia a mi infancia que me sorprende, y le digo: "Pero ¿cómo sabés eso de mí?". Me dice: "Está en el libro". Con lo cual, cuando Herman me acercó la propuesta, me acercó también la selección de textos. Yo tampoco revisé cuáles quedaron afuera. Mejor dicho: qué eligió, lo vi. ¿Qué descartó? No sé qué descartó, porque no me acuerdo lo que descartó. Y como sugerías tiene que ver con mi disposición. Me pasó lo mismo a la hora de las dos novelas que tuvieron adaptación cinematográfica, Ciencias Morales y Bahía Blanca. No creo que uno tenga que comportarse como propietario del texto que el cineasta va a usar o va a adaptar y defender una especie de jurisdicción propia. Me parece que en el traspaso de la escritura al cine, al igual que en una traducción, en realidad, hay una apropiación y transformación de parte del cineasta.

-Ya que mencionaste las dos que fueron adaptadas al cine, ¿esta la la viviste como una experiencia diferente a esas dos?

M. K.: -Sí, es diferente porque es diferente el procedimiento cinematográfico. No es una adaptación de una novela al cine, es el empleo de ciertos textos. Y la manera en que se van a relacionar esos textos con las imágenes es distinta a trasponer un texto escrito a una narración cinematográfica. Al ver la película, entre los tantísimos méritos de Herman, está el haber zafado de una relación lineal que supondría ilustraciones. Si no, los textos habrían sido epígrafes y las imágenes ilustraciones desde los textos. Y no es eso lo que pasa en la película.

-¿Y cómo fue leer lo que escribiste? ¿Se te formaban imágenes diferentes de las del momento de la escritura?

M. K.: -De la escritura sí porque es muy diferente escucharse. Fue muy diferente también a la grabación del audiolibro. Creo que estuve cerca de lo que puede ser la experiencia de un cantor solista a un cantor de orquesta: en la grabación del audiolibro, las decisiones de tono las ponía yo. Obviamente, la idea era que saliera bien, que se escuchara bien, que fuera fluido, no trabarse, pero las decisiones de estilo de lectura eran mías. Mientras que acá las decisiones de estilo de lectura eran de Herman para lo que necesitaba la película. Yo diría que fue más un cambio entre grabación y grabación de las dos experiencias que tuve, más que respecto de la escritura. Fogwill decía que escribía escuchando una vocecita en la cabeza. Incluso si hay una vocecita en la cabeza, no es la voz de una lectura en voz alta.

-Particularmente es un libro que está escrito de una manera diferente a otros libros tuyos, ¿no? ¿Eso tiene que ver con cómo piensa un niño, cómo habla un niño?

M. K.: -Sí. La escritura del libro fue extraña para mí. Incluso sorprendente: me encontré pensando por qué estoy yo escribiendo esto, porque a mí la escritura autobiográfica no me atrae para practicarla. Nunca me interesó escribir autobiográficamente. Cuando entran aspectos de mi propia vida en algo de lo que yo escribí, entran muy distanciados y desde un punto de vista que no sé. Ciencias Morales es una novela que transcurre en el colegio al que yo fui y, sin embargo, no es la perspectiva estudiantil la que define la novela, que era la mía. O sea, necesito no retomar mis propias experiencias. Yo mismo no terminaba de discernir por qué me estaba atrayendo tanto esa escritura hasta advertir -y la película de Herman me ayudó a elaborar esto que advertí-: en realidad, los recuerdos se disponen como en una especie de archivo, en latas de archivo. Los recuerdos aparecen como si fueran eso: objetos de un archivo. Se disponen para ser objeto de un archivo y no para una disposición narrativa personal. Entonces, me parece que Herman detecta, por lo menos, dos cosas. Una, que convierte en materiales de archivo la manera en que se escriben los recuerdos en Me acuerdo. Y lo otro es el procedimiento del montaje. Puede haber como en el montaje que dos imágenes suscitan una tercera, pero no es la fluidez de una articulación narrativa lineal. En todo caso, los efectos del montaje. Es el mismo procedimiento que hace Herman con las imágenes la película.

-¿Cómo recordás con tanta precisión lo que escribiste en el libro?

M. K.: -Me parece que ahí sí puede haber algo, no de la memoria, porque el que recuerda es el adulto. Pero sí de la escala de la percepción de los chicos. ¿Cómo percibimos en la infancia? Porque después el recuerdo acude a lo percibido necesariamente. Es un cambio en la jerarquía respecto a la mirada del adulto. ¿En qué te fijás? ¿En qué no te fijás? Me parece que lo que está señalando es el modo que uno puede recuperar detalles. A mí me interesan mucho los detalles, como adulto también. Y mi escritura sobre materiales de la adultez también tiende a detenerse en detalles, pero me parece que hay algo especialmente dispuesto en la mirada de la infancia, que es un régimen de jerarquía entre lo que importa y lo que no importa distinto al del adulto. Entonces, efectivamente te detenés en cosas. Me parece que es no es la memoria del adulto, es la percepción de la infancia.

-¿Creen que a partir de las lecturas en off y de la combinación con el material de archivo se genera un nuevo texto en esos fragmentos de Me acuerdo?

H. S.: -Yo creo que sí. Hay algo que sucede mientras estás viendo la película que es ese recuerdo en relación a lo que uno está viendo y en relación a lo que uno que acaba de ver que también te deja como con cierta sensación. Y con algo en la cabeza que cuando volvés a ver otra imagen o escuchás ese recuerdo te genera alguna sensación diferente a, tal vez, leer el texto del libro.

-¿Y cómo fue ese trabajo para que dialoguen lo personal con lo público?

H. S.: -Ese fue el trabajo de la película, fue bastante largo, intenso y, a la vez, muy atractivo porque todo el tiempo aparecían cosas que se contraponían. Obviamente hay un trabajo muy importante de Pablo Mazzolo, que es el montajista de la película. Y muchas veces era hasta cuadro a cuadro, segundo a segundo del texto, si el remate de lo que estaba diciendo Martín entraba un poquito después ya no tenía la gracia o el sentido. Hay cosas que aparecieron casi de manera instantánea, inmediata.