La Justicia santafesina absolvió al expresidente de Colón de Santa Fe, Germán Lerche, al término del juicio en el que estaba acusado por administración fraudulenta, en la gestión que encabezó entre 2006 y 2013. Fiscalía y querella habían solicitado una pena de 6 años de prisión.

La resolución estuvo a cargo del tribunal integrado por Lisandro Aguirre, Celeste Minniti y Martín Torres, quienes resolvieron la absolución por unanimidad, luego del debate que comenzó el pasado 6 de diciembre.

Con los mismos elementos colectados en la causa, habían sido condenados el ex secretario general Marcelo Maglianesi, el ex tesorero Carlos Marín y el ex síndico del club Osvaldo Pradolini, en juicios abreviados por los que recibieron pena de 2 años de prisión condicional.

Ese dato llamó la atención de la Fiscalía: “El plexo probatorio era el mismo para todos. Fiscalía va a apelar el decisorio. Para avanzar, esperaremos los fundamentos”, dijo en conferencia de prensa el fiscal Federico Grimberg, que estuvo a cargo de la acusación junto a su par Bárbara Hilera.