Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este lunes.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1425 para la compra y $1475 para la venta.
Los mercados abren con dudas
Luego de una semana marcada por la volatilidad, los últimos cinco días hábiles previos a las elecciones indican que la tendencia está instalada. Más allá del respaldo concreto del Tesoro norteamericano que intervino fuertemente en el mercado local, los inversores parecen desconfiar del equipo económico libertario, en cabeza del presidente Javier Milei.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar blue está a $1465 para la compra y a $1485 para la venta.