El experimentado entrenador que este pasado fin de semana se convirtió en uno de los primeros Directores Técnicos del país en gritar campeón con tres equipos distintos en el máximo nivel del fútbol argentino (dado que también tuvo consagración con Vélez y Boca, logrando ser campeón de la segunda división con Lanús y Estudiantes), destacó la aparición de futbolistas que cuando cuelgan los botines siguen ligados a sus clubes como dirigentes, como el caso no solamente de Riquelme y Belloso sino también de Verón, Artime y Diego Milito, entre otros. "Siempre tuvimos con Román una relación muy buena, la seguimos teniendo. Me alegro mucho por él y por toda la gente que lo rodea. En definitiva, él siempre me decía 'que me vaya bien' y yo también le deseaba lo mismo, lo mejor. Es bueno que el fútbol argentino tenga gente de fútbol, más allá de que también hay otro tipo de dirigentes a los cual venera o valora. Si no te tengo que nombrar a Nicolás Russo, que lo tengo muy alto con todas la cosas que logró en Lanús, pero que la gente de fútbol cada vez es como que va y tiene una participación mucho más directa en los clubes, y eso es bueno. Hay un montón que hoy son dirigentes que fueron ex jugadores y también es un simbiosis de las dos partes, reconozco que el dirigente es necesario, es importante, y también que la gente del fútbol que crezca".



El experimentado entrenador que este pasado fin de semana se convirtió en uno de los primeros Directores Técnicos del país en gritar campeón con tres equipos distintos en el máximo nivel del fútbol argentino (dado que también tuvo consagración con Vélez y Boca, logrando ser campeón de la segunda división con Lanús y Estudiantes), destacó la aparición de futbolistas que cuando cuelgan los botines siguen ligados a sus clubes como dirigentes, como el caso no solamente de Riquelme y Belloso sino también de Verón, Artime y Diego Milito, entre otros. "Siempre tuvimos con Román una relación muy buena, la seguimos teniendo. Me alegro mucho por él y por toda la gente que lo rodea. En definitiva, él siempre me decía 'que me vaya bien' y yo también le deseaba lo mismo, lo mejor. Es bueno que el fútbol argentino tenga gente de fútbol, más allá de que también hay otro tipo de dirigentes a los cual venera o valora. Si no te tengo que nombrar a Nicolás Russo, que lo tengo muy alto con todas la cosas que logró en Lanús, pero que la gente de fútbol cada vez es como que va y tiene una participación mucho más directa en los clubes, y eso es bueno. Hay un montón que hoy son dirigentes que fueron ex jugadores y también es un simbiosis de las dos partes, reconozco que el dirigente es necesario, es importante, y también que la gente del fútbol que crezca".

"Que se eduque en esto, que aprenda que estudie, que vaya, que esté en las cosas de FIFA y en un montón de lados. Hay un montón de cosas que se van produciendo en la actualidad que tiene que ver con mejorar el nivel del fútbol argentino en todos los aspectos, como también la evolución de los dirigentes es importante por el acompañamiento de todo lo que significa la gente del fútbol nacida dentro de un club, desarrollada que conoce muchas cosas a la perfección como puede ser Sebastián (Verón), (Luis) Artime, puede ser (Diego) Milito; esa es la realidad también y todo va de la mano porque uno quiere el fútbol argentino crezca", agregó.

Al ser consultado sobre si veía a Riquelme cuando le dirigió en 2007, Russo destacó las ganas de aprender del oriundo de Don Torcuato para ahondar sobre la importancia de ello aun hasta el día de hoy en su profesión. "Siempre lo dije, fue el jugador -a nivel futbolístico- más grande que dirigí. Conmigo tuvo un nivel extraordinario y siempre hablamos, la gente que habla de fútbol siempre un interés, muerde por arriba y quiere crecer. Todos los que hablamos queremos crecer, escuchar al otro. A mí, me eduqué en Estudiantes con Bilardo, Manera, toda la historia de Zubeldia, que te forman en todos los niveles y a mi me tocaba, ya cuando fui entrenador, tenía que pasarme cinco horas, hoy mismo también, diez horas con Coco Basile y hablo de fútbol porque aprendes. Si en algún momento me tocó tomar un café con el 'Pato' Pastoriza, ni hablar. Uno pretendía hablar, escuchar y aprender; y hoy sigo siendo igual".

"No me detengo en ese tipo de cosas, me gusta hablar, escuchar, opinar, pasar mucho tiempo sin el celular hablando de fútbol que a mi me hace crecer y a mi me hace bien pero forma parte de la idiosincrasia propia de cada uno y eso es bueno. Ojalá que siga existiendo porque de los grandes aprendemos, los que son más jóvenes van asimilando un montón de cosas y vamos todos creciendo. Esa es la idea grande que siempre tuve y que sigo teniendo, yo me pongo a hablar de fútbol con el quiere hablar de fútbol, con el que necesita y paso el tiempo con lo que es mejor manera para mi de crecer", explicó.