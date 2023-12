¿ESTÁS PARA SALIR? ► Trueno hará cuatro shows al hilo en el Teatro Vorterix, del 27 al 30/12, para cerrar el año y el ciclo de su disco Bien o mal ► Mientras que Mens of Clam, Leekd, Gastón Fiore, Laurie y Xul Nox integrarán el Showcase Estamos Felices en Oasis Open Air de Punta Carrasco, este sábado 23/12.



PANTALLAZOS ► Modo cine: sale colección del catálogo de los Shaw Brothers, que incluye 14 películas full acción asiática sobre kung fu, con títulos como Five Element Ninjas, 36th Chamber of Shaolin o Dirty Ho (Mubi) ► Modo series: una genetista investiga casos y crímenes ligados a la identidad en el policial científico El método, miniserie argentina con Paola Barrientos (TEC y UN3TV) ► Modo documental: BTS Monuments: Beyond the Star recorre en ocho episodios la carrera de los íconos pop surcoreanos (Disney+).

FESTIVALIPSIS ► Rock en Baradero afila su line up y confirma clásicos como Rata Blanca, Catupecu Machu, Los Auténticos Decadentes, Los Palmeras o Fabiana Cantilo junto a modernos como Doppel Gangs, Terapia, Las Tussi, Nina Suárez, Camionero o Revistas, junto a muchos grupos y solistas más, el 29 y el 30/3 en el Anfiteatro Municipal de Baradero ► En tanto que el Cosquín Cuarteto anunció nombres del palo como Dale Q' Va, The Monkey, El Loco Amato, LBC y Euge Quevedo, Vacomoloko o Q' Locura, para el 29 y el 30/1 en la Plaza Próspero Molina de Cosquín, Córdoba.

DE VISITANTE ► El cuarteto catalán Ketekalles defenderá su disco Antiheroína con una nueva gira latinoamericana que incluirá escalas en Rosario (22/2), Córdoba (23/2), Formosa (24/2), La Plata (15/3), CABA (17/3 en la Ciudad Cultural Konex) y Baradero (29/3 en el Rock en Baradero) ► Los estadounidenses Jonas Brothers anunciaron nueva visita para tocar en el Movistar Arena el 25 y el 26/4 ► Y el británico Louis Tomlinson selló su regreso a la Argentina para traer su Faith in the Future World Tour el 18/5 al estadio de Vélez Sársfield.

HACELA SIMPLE ► Termina el año, pero no la fila de canciones estreno, con las de Crixta ft. Pepe Grela (La gente fuerte), Maggie Sky (Infierno), Alejo Nobili (Mudras de marfil), Nico Cercola (Como una canción de amor), Julián Bernard (Salto de fe), Marce Pelleriti con Juanchi Baleirón (Horizonte), Luzparís (Felicidad), Gram (Sentidos), ENEZ 4R con Yami Safdie (Gitana), Grassa (Alemania y Michigan), Ser feat Dr. Shenka (Dame más), Palta & The Mood (Bliss), Deborah Chauque (Ya no vives en mí), Nahuel Pennisi (Por segunda vez) o Posta Sureña (Baobab).





