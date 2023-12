A tres días de disputar una nueva final, Miguel Ángel Russo dio la primera y única conferencia de prensa de la semana en la que confirmó la baja de Damián Martínez, aclaró que River es un rival al que siempre respeta mucho e incluso dejó abierta la puerta a su continuidad el año que viene. Paralelamente, Rosario Central puso ayer a la venta de forma online las entradas para la gran final con el Millonario a través de la plataforma Deportick con prioridad para los hinchas auriazules.

Rosario Central y River Plate se volverán a ver las caras en la final del Trofeo de Campeones mañana a las 21 en Santiago del Estero. Previo al partido, el DT canalla recibió a la prensa en el predio de Arroyo Seco y habló del equipo, del rival y de su futuro. En ese sentido, aclaró primero que “todavía no está decidido el equipo” aunque sostuvo: "Los jugadores están tranquilos. Acomodándonos y preparándonos para jugar una final, con todo lo que eso significa. Las finales sólo las juegan dos, que quede claro eso. Hay que disfrutarla de la mejor manera”.

Ante la consulta de los periodistas sobre cómo llegan al partido después de haber jugado una final el pasado sábado, Russo mencionó: “Estamos hablando de esto apenas terminó el partido. Hicimos las cosas de acuerdo a lo que necesitamos. Entrenamos y hablamos mucho, terminando todos los detalles. El rival tiene descanso pero no nos fijamos en eso. Nos fijamos en nosotros”. En esa misma línea, dejó en claro que llegar con más descanso a la final no representa una ventaja para el Millonario: “Ninguno tiene ventaja, está entre las reglas y las formas. Yo en eso no me apoyo. No busquemos cosas raras donde no hay. Es River, no nos olvidemos de eso”.

A la hora de analizar al rival de mañana, el experimentado entrenador analizó que “River tiene una forma de jugar que normalmente no la cambia y tiene buenos jugadores" por lo que espera que al igual que ocurrió en la semifinal "sea un partido intenso". Aunque mencionó que es un rival que "siempre respeto mucho”, aclaró: “Es muy simple, esto es una final y las finales son todas iguales: las querés ganar. Nadie se relaja”.

En relación al cariño demostrado por los hinchas en los últimos días y su estrecho vínculo con la ciudad y la gente canalla, Russo reconoció: “Estoy contento si la gente está contenta porque significa que las cosas van bien. Hoy un título vale mucho. Cuando estoy en esta ciudad siempre termino teniendo relación con Central, directa o indirectamente”. Por otro lado, al ser consultado sobre su continuidad el año que viene, dejó la puerta abierta a una renovación de contrato: “Siempre hablamos del futuro. Hay muchas cosas en el aire, lo tenemos que armar bien. Ahora pensamos en River. Después nos juntaremos con Gonzalo y en menos de una hora resolvemos todo”.

Con respecto al probable equipo que jugará contra River, Russo tendrá un cambio obligado por la lesión del marcador lateral derecho Damián Martínez, quien sufrió un esguince en la rodilla izquierda, que lo dejará seis semanas fuera de la cancha. El defensor tuvo la lesión cuando Mallo y Pellegrino chocaron sus cabezas y el delantero de Platense cayó sobre el Gitano.

Por su parte, el club canalla puso en venta ayer al mediodía las entradas para los no socios y el remanente de entradas que el martes fueron prioridad para los socios, con el mismo sistema que en los partidos anteriores: de forma online a través de la plataforma Deportick. El precio para los socios de Central es de $15.750 las populares y $21.000 las plateas, mientras que para los no socios será de $31.500 las populares y $42.000 las plateas. Todos los precios tendrán, además, un 5% extra de cargo de servicio de la ticketera.