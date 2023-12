"Rechazamos el DNU decretado por el Gobierno. Subvierte el orden republicano democrático y altera la división de poderes. Su Inconstitucionalidad es manifiesta", afirmó el triunviro de la CGT, Héctor Daer, luego de conocerse el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei y que, además de ordenar la privatización de empresas públicas, destruye la legislación y los derechos de los trabajadores. El consejo directivo de al CGT tiene previsto reunirse este jueves para evaluar el camino a seguir. También se encontrarán con diputados y senadores de UxP, un encuentro que ya estaba previsto con el objetivo de trabajar en la estrategia parlamentaria.

La CGT ya había anunciado que se encontraba en estado de alerta ante la amenaza de del plan de ajuste del Gobierno. "Ni un paso atrás", fue la consigna que había lanzadon los sindicalistas en estos días. Ahora parece reclamar una toma de posición concreta. Con la formalización del mega DNU el consejo directivo de la central obrera se reunirá este jueves para evaluar los pasos a seguir. "No vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social. Las emergencias dictadas sólo se justifican en un diagnóstico intencionalmente falaz para arrasar con los derechos sociales de todos los argentinos", indicó Daer.

El punto central a debatir entre las agrupaciones sindicales será el impacto de la reforma laboral decretada por Milei que, entre otras cuestiones, reemplazará las indemnizaciones por fondos de desempleo, reducirá los aportes patronales, extenderá los períodos de prueba y eliminará multas a los empleadores por no registrar trabajadores. En ese sentido, el secretario adjunto de Camioneros y triunviro de la central obrera, Pablo Moyano, había adelantado ayer que podrían judicializar el DNU ante una entrevista en la AM 750: "Nadie va a quedarse de brazos cruzados mientras se les sacan los derechos y las indemnizaciones", había dicho el camionero.

En ese contexto es que los dirigentes gremiales buscaronn anticiparse a la discusión en el Congreso en principio por el impueso a las ganancias. Ahora, con el DNU ya publicado el menú de temas a discutir con diputados y senadores de Unión por la Patria se amplió.



Antes de que Milei firmara el DNU que desregula la economía y termina con la estructura jurídica de la Argentina, Moyano dijo en la AM 750 la CGT esperaba que Milei anuncie "un terrible plan de ajuste" para comenzar a darle forma a un plan de acción. "Seguramente va a haber una reacción de forma inmediata para judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden tomar. Buscarán reformar las indemnizaciones y volver al impuesto a las Ganancias". El triunviro anticipó reuniones con las otras centrales sindicales para coordinar acciones contra el DNU.

Moyano fue uno de los integrantes de la cúpula cegetista que se reunió con los gobernadores peronistas antes del encuentro que tuvieron este martes con Milei, en el que los ocho mandatarios provinciales le manifestaron al Presidente su rechazo a la reintroducción del impuesto a las ganancias, una medida que el propio Milei había votado como diputado nacional. "Es una conquista que no vamos a regalar. Estuvimos 13 años peleando por eso", dijo el dirigente camionero, y sentenció: "Parece que fuera un castigo que un laburante se lleve unos mangos más a su casa". En ese sentido, destacó que "nadie va a quedarse de brazos cruzados mientras se les sacan los derechos y las indemnizaciones".

Por ahora, la estrategia es analizar cada paso antes de proceder. A pesar del apoyo que obtuvo Milei en las urnas, los dirigentes sindicales confían en que las bases no quedarán inermes frente al avance concreto de la precarización sobre los trabajadores, aunque muchos de ellos hayan votado por el libertario. "Lamentablemente con la bronca del momento la gente optó por este gobierno, pero nosotros les advertimos que venían a sacarles los derechos a los laburantes", sostuvo Moyano.



La central obrera venía manteniendo conversaciones en dos frentes distintos. Por un lado, negoció con el ministro del Interior Guillermo Francos, el alcance de la reforma libertaria y de esta forma consideraban que habían conseguido morigerar algunas de sus consecuencias directas sobre los sindicatos. Entre otras cuestiones, Francos les aseguró que no habría modificaciones en la Ley 23.511 de Asociaciones Sindicales que pudiesen establecer límites a los mandatos de los dirigentes o introducir cambios en los métodos de votación, ni en las cuotas solidarias, a través de las que afiliados y no afiliados legitiman el rol de intermediario que tienen los gremios en la discusión salarial. Donde no les cumplió fue en la limitación de la ultraactividad como prórroga automática de los convenios colectivos.

Por otra parte, los dirigentes de la CGT buscan anticiparse a la discusión que tendrá lugar en el Congreso, cuando ingrese el paquete de desregulaciones económicas y reformas del Estado para cuya aprobación Milei deberá articular consensos con la oposición. Los gremialistas entienden que es una batalla que tendrán que dar con tantos aliados como les sea posible conseguir.