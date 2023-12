La jornada financiera se vivió a pura intensidad este jueves con declaraciones de todos los tenores. Una de las más llamativas llegó a través del presidente Javier Milei, quien aseguró que la compra de dólares en el mercado blue no es ilegal, y que nadie será perseguido por hacerlo. Sin embargo, en el decreto publicado en las últimas horas no se modifica ni se deroga la Ley Penal Cambiaria, en la cual se plantea que la compra de dólares blue es una actividad ilícita.

El mercado siguió de cerca la publicación del polémico decreto de necesidad de urgencia del Gobierno de Javier Milei, con un paquete de fuerte desregulación de distintas actividades y derogación de leyes con décadas de vigencia.

Si bien se especula que los cambios buscados no podrían prosperar en la medida que avancen estrategias de amparos, hubo fuertes debates sobre la letra fina de la publicación del decreto. Se sumaron además las declaraciones del Presidente sobre el blue y sobre cuándo se avanzará en la unificación del tipo de cambio, es decir en la apertura de los controles cambiarios.

“El cepo se va a sacar cuando terminemos de sanear el Banco Central y toda la cuestión monetaria. Cuando terminemos de limpiar el problema del sobrante monetario de la economía”, planteó Milei. Para asegura que los controles a la compra de dólares son un problema estructural para la economía, debido a que genera distorsiones y afecta el crecimiento. El precio del dólar blue retrocedió 5 pesos durante la rueda y se ubicó en 990 pesos.

“Sacar el cepo es un mecanismo que va a permitir que rebote la actividad económica. Pero no podemos abrirla si no están dadas las condiciones para resistir un cambio de portafolio”, sentenció. No obstante, aseguró que los individuos que quieran comprar dólares pueden hacerlo en forma irrestricta en el mercado paralelo, es decir en las cuevas comprando dólar blue.

“Hoy en el mercado libre podés comprar todo lo que quieras y no será delito. Vas y compras y nadie te va a perseguir por eso. Vos podes ahora pactar en moneda extranjera y tienen que ser cumplidos en esa monea. Es un shock de libertad”, consideró el líder de la Libertad Avanza.

Se trata de una declaración política que genera fuertes controversias por distintos motivos. Uno es que entre las derogaciones de leyes anunciadas y publicadas este jueves en el Boletín Oficial no se modifica la Ley Penal Cambiaria, y en esa normativa se aclara que la compra de dólares blue es una actividad que esta por fuera de la legalidad.

El otro de los motivos de polémica es que en las transacciones de dólares blue no existen registros ni se realizan pagos de impuestos por las transacciones vinculadas a este negocio. El dinero que se mueve en ese mercado pasa a formar parte de la economía en negro, es decir sin estar declarado.

Reservas y cotizaciones

Además del decreto y las declaraciones del presidente, otro de los puntos que siguieron de cerca los inversores fue la continua compra de dólares en el mercado de cambios del Banco Central, luego de la megadevaluación aplicada sobre el tipo de cambio mayorista.

El Banco Central adquirió este jueves 269 millones de dólares en el mercado de cambios, con lo que suma siete ruedas consecutivas de compras por un monto total de casi 1562 millones de dólares.

En el segmento bursátil, el precio del contado con liquidación subió 8,72 pesos, para ubicarse en 955,39 pesos. En contraste, la cotización del dólar MEP se mantuvo en 966,88 pesos. En el mercado informal, el dólar blue se ubicó en 990 pesos, con una reducción de 5 pesos respecto del miércoles.

Por el lado del dólar mayorista, se ubicó en un promedio de 804,20 pesos por unidad, con lo que brecha cambiaria con el contado con liquidación se ubicó en torno al 18,8 por ciento y con el MEP, en 20 por ciento.

Pago al FMI

El Gobierno concretó este jueves el pago de 921 millones de dólares por vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Para este desembolso se usaron fondos de un préstamo de emergencia entregado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 960 millones.

Esta cancelación de deuda con el FMI fue la última previsto para este año, de acuerdo al cronograma vigente con el organismo multilateral de crédito. Los funcionarios argentinos avanzan en la negociación de un nuevo acuerdo con el organismo, luego de anunciar un violento ajuste fiscal.

De cara al nuevo año, entre el 9 de enero y el 1 de febrero Argentina deberá afrontar vencimientos con el FMI por más de 2800 millones de dólares. Luego el cronograma se liberará hasta el 9 de abril.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó en los últimos días que se están "reformulando el acuerdo que estaba caído". En el Banco Central, en tanto, dijeron que “actualmente hay un acuerdo que se firmó en agosto después de la última revisión y, después de eso, se incumplieron las metas. Estamos trabajando para corregir esa situación y que en lo inmediato el FMI provea los fondos para cubrir los vencimientos entre enero y marzo-abril”.