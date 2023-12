Rendite ante su majestad, el misterio, con la miniserie A Murder at the End of the World, que recurre al clásico formato de un grupo cerrado en el que hay que descubrir quién fue el asesino. Sólo que esta vez la detective es una chica novata, inexperta, casi adolescente. Y los sospechosos son un elenco de empresarios, hackers, millonarios y genios de la industria.





