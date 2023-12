Un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó que la compañía X (ex Twitter), propiedad de Elon Musk, violó contratos laborales al no cumplir con bonificaciones anuales prometidas a sus empleados por lo que irá a juicio. La cifra adeudada ascendería a los 5 millones de dólares, según New York Post.

La demanda fue presentada por un exempleado ante los tribunales de California, en la que sostenía que Twitter había prometido un bono por desempeño en 2022, que iba a pagarse en el primer trimestre de 2023. Y que tras la compra de la compañía por parte de Musk, los nuevos directores aseguraron que cumplirían con el pago, pero que esto jamás se hizo efectivo.

En ese contexto, el juez de San Francisco, Vince Chabria, respaldó el reclamo alegando que según la ley de California, la compañía violó el contrato al no pagar el bono. Y rechazó los intentos de los abogados de Musk de desestimar el caso, destacando que la promesa verbal constituye un compromiso vinculante bajo la ley californiana.

La compañía aún tiene pendiente la investigación de la Unión Europea por desinformación y comentarios de odio, críticas a su respuesta a disturbios en Dublín y un éxodo de anunciantes.

Asimismo, según The Verge, documentos internos revelaron que la empresa, adquirida por Musk por 44.000 millones de dólares en octubre de 2022, ahora vale menos de la mitad de esa cifra, según .

