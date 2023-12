El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró "la normalización del proceso de compras externas a partir de la eliminación de los permisos y licencias de importación". En un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), el titular del Palacio de Hacienda indicó que "a partir de hoy estamos normalizando el proceso de importaciones que se encontraba absolutamente trabado, generando mayor presión inflacionaria y desabastecimiento". "Después de 15 años dejan de existir las SIRAs (Sistema de Importaciones de la República Argentina) y cualquier otro permiso de importación. La burocracia estatal ya no tendrá el poder de decidir quién importa un bien y quién no". De acuerdo a lo postulado por Caputo, la medida tendrá "un impacto directo en las pymes, que van a tener previsibilidad en sus operaciones, ahorrando tiempo y costos, ya que van a tener certeza a la hora de importar. Por otro lado, el jefe del Palacio de Hacienda también señaló que la emisión de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) "ayudará a los importadores a saldar sus obligaciones atrasadas". La nueva operatoria entrará en vigencia desde mañana. En su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló hoy que con el fin del SIRA "se termina con una burocracia por la que un funcionario de turno puede decidir qué se importa o no". "Siempre creemos que la decisión de un privado tiene mucho más valor que la de aquel que está detrás de un escritorio", planteó.