"Nuestra provincia sufrirá por decisiones que no compartimos. Nos espera un verano con complicaciones, pero este gobierno no retrocederá, no se dará vuelta ni se hará el distraído. Acompañará a un pueblo que necesita trabajo, producción, ingresos, salud, educación y derecho al disfrute. Por más adversidad que haya, cuenten con el gobierno de la provincia de Buenos Aires." Con esas palabras, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó en Mar del Plata la temporada de verano 2023-2024 y el Operativo De Sol a Sol, que contará con 22.361 policías. Acompañado por los miembros de su gabinete y por el intendente local, el macrista Guillermo Montenegro, Kicillof dijo que "los efectos de las medidas nacionales, que generan consecuencias en todas las esferas de la vida socioeconómica de la provincia, ya se expresan en el turismo", pero que ante esa situación, el gobierno bonaerense "vino con todo para sostener una temporada que será dura y compleja".

Buenos Aires es la provincia con más turismo del país, ya que cuenta con un promedio anual de 14,5 millones de visitantes. En materia económica, la turística es la quinta actividad más importante del distrito y en él se encuentran radicadas 11 mil empresas que emplean a 218 mil trabajadores y trabajadoras. El gobernador aseguró que es necesario "complementar la maravilla de la naturaleza con la acción del hombre y de la comunidad organizada, porque por más bellas que sean las costas, si no hubiera inversiones del sector privado y presencia del sistema público, nada funcionaría".

El operativo

Luego de cincuenta y seis años consecutivos, el operativo De Sol a Sol vuelve a decir presente en la temporada de verano. En esta ocasión, los más de 22 mil agentes contarán con 185 autos y camionetas, 76 motos, 11 cuatriciclos, 12 camiones, seis helicópteros, cuatro drones, 20 torres de vigilancia, cinco escáners de sustancias prohibidas, cuatro motos de agua y dos lanchas.

El flamante ministro de Seguridad, Javier Alonso, destacó que "donde cada habitante decida vacacionar habrá un equipo de la policía cuidándolo" y remarcó que "todo es posible por la inversión del gobierno", ya que "el mercado no resuelve la necesidad, sino que es el Estado el que cuida a su pueblo y a sus policías".

Las tareas del operativo estarán coordinadas por Seguridad Vial, Comunicaciones, Servicios Sociales, Seguridad Siniestral, Cuerpos, Fuerzas de Operaciones Especiales, Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Apoyo Logístico y la Secretaria General de Policía, Coordinación y Logística Operativa. Además, durante esta temporada, sumarán el combate de incendios junto al comando unificado, que está integrado por seis mil bomberos.

Los efectivos estarán distribuidos entre el partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, Chascomús, General Pueyrredon, Mar Chiquita, General Alvarado, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Patagones, Coronel Suárez, Villarino, Tornquist, Lobos, Monte, Cañuelas, San Vicente, Berisso, Ensenada, Junín, Navarro, Tandil, Escobar, General Lamadrid, Laprida, Quilmes, Salto, San Pedro, Magdalena y Punta Indio.

El ministerio de Salud bonaerense también hizo su aporte. La cartera conducida por Nicolás Kreplak desarrolla sus tareas en tres ejes generales: El Operativo de Sistema de Atención al Turista y el refuerzo de efectores, el Dispositivo con postas de promoción de la Salud, a lo largo de la costa atlántica, y el Abordaje de los Consumos Problemáticos y Salud Mental.

La cartera sanitaria dispondrá puntos de atención en las rutas 2, 3, 11, 33, 56, 63 y 74. Los especialistas contarán con 70 radiooperadores, tres unidades móviles sanitarias, equipos especializados en el corredor turístico, cinco equipos de trauma, dos equipos de cirugía itinerante y dos equipos de salud mental. Dispondrán de 39 ambulancias de alta complejidad, nueve camionetas 4x4, dos utilitarios para salud mental, dos móviles de logística, un helicóptero sanitario y dos minibuses. Además, Salud continuará trabajando con el tren sanitario que cuenta con 35 postas en doce municipios, compuestas por 173 promotores que desarrollan tareas preventivas y promocionales.

También habrán unidades de refuerzo sanitario y pronta asistencia que tienen radiología, intervenciones de baja complejidad e internación. Allí participarán 370 médicos, 12 psicólogos, 383 enfermeros y especialistas en hemoterapia y emergencia.

El ministerio de Transporte, a cargo de Jorge D'Onofrio, dispuso operativos de seguridad vial a lo largo de las rutas bonaerenses y controles diarios de fiscalización del transporte, además del de transporte de cargas.

El gobernador, al referirse a los recursos que financian el operativo, hizo hincapié en la disputa por la coparticipación y el pedido del presidente, Javier Milei: "Amenazar a las provincias con quitarles fondos si no acompañan sus decisiones no es el método ni la forma correcta. Creen que castigan a un gobierno o a quienes tenemos la responsabilidad de representar pero, si cortan recursos, el que sufre es el pueblo". Sobre el final, Kicillof destacó que el operativo De Sol a Sol "es un hito" y recordó la gestión provincial de María Eugenia Vidal: "Cuando asumimos veníamos de cuatro años de un gobierno neoliberal, con caídas en el consumo, el ingreso y la actividad turística, pero batimos records verano a verano porque somos un Estado que se dedicó a fomentar el turismo y la producción".

La vara quedó alta

A pesar del contexto y las dificultades socioeconómicas que atraviesa el país, la vara quedó muy alta para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que la temporada de verano pasada, la última de la primera gestión de Kicillof, batió todos los récords y Buenos Aires recibió casi 17 millones de visitantes, un 23,3 por ciento más que en 2019. Según estimaron desde la cartera productiva, se registraron ingresos por más de 13 mil millones de pesos.

Con el trabajo conjunto de todos los ministerios que conforman el Estado provincial, que tuvo a la Cuenta DNI como figura del equipo, la ocupación hotelera fue casi plena en los principales destinos turísticos de la provincia: Pehuén-Có 98,9 por ciento, Monte Hermoso 98,1, Mar Chiquita 95,6, Villa Gesell 95,4, Pinamar 91,3, La Costa 87,7, General Alvarado 86,4 y General Pueyrredón 83,1 por ciento.

Augusto Costa, ministro de Producción, destacó programas como el acompañamiento a las fiestas populares, por más de mil doscientos millones de pesos, o el de Infraestructura Turística, que realizó obras en más de 20 municipios. Según explicó, entre entre 2015 y 2019 bajo la gestión provincial de Vidal, la ocupación hotelera cayó 12,4 puntos porcentuales, lo que generó la pérdida de seis mil puestos de trabajo.

En lo que a Cultura respecta, en la temporada pasada, los paradores ReCreo recibieron un millón doscientos mil turistas (casi el triple que en 2022), que presenciaron los shows y participaron de los juegos y las demás actividades recreativas que organizó el Instituto Cultural bonaerense, a cargo de Florencia Saintout. Esta temporada, los paradores comenzarán a funcionar el 15 de enero y el Instituto Cultural "fomentará el acceso a los teatros y los museos".

La Subsecretaría de Turismo, a cargo de Soledad Martínez, tiene como lema "Turismo todo el año y en toda la provincia". Al asumir su gestión, Kicillof, Costa y Martínez buscaron descentralizar la oferta, ya que la provincia estaba focalizada en la costa atlántica, y no tanto en los ríos, las sierras y las lagunas. La temporada pasada también mostró resultados en la ocupación hotelera de los destinos emergentes: Lobos 93,4 por ciento, Chascomús 86,7, Tigre 81,4, Adolfo Alsina 81,3, San Antonio de Areco 73, Sierra de la Ventana 58,3 y Tandil 55,7 por ciento.

El verano tiene el fin de semana de carnavales como un sello distintivo. Durante 2023, más de un millón de turistas visitaron diversos puntos del territorio provincial que, según la cartera productiva, representó un 14,8 por ciento más que el promedio de los últimos cinco años, y un 25,1 por ciento más que en 2019. En materia económica, en Producción estiman que sólo ese fin de semana tuvo un impacto de 29 mil millones de pesos, un 17,1 por ciento superior, en términos reales, al mismo periodo de 2022.