El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, se refirió al aumento del boleto de colectivo, aseguró que en febrero el pasaje en el AMBA volverá a aumentar y estará en línea con los valores del interior del país -en Córdoba y Rosario el mínimo está en $240- e insistió con que el precio debe ir más allá de los $800 por viaje.



El empresario indicó que su idea y la del Gobierno es tener una política de transporte que “elimine las distorsiones” que hay entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país. De todos modos, cuando fue consultado por la diferente estructura de costos en uno y otro lugar, por ejemplo, con el sencillo dato de que en el AMBA la nafta es más barata, no dio una respuesta concreta: “No tengo los valores que se pagan en el interior. Recordemos que el gasoil en el AMBA está arriba de $800 y antes estaba menos de $400, esa diferencia la están absorbiendo las empresas de colectivos".

En este sentido, dijo que según su estructura de costos, mover a un pasajero sale, al día de hoy, $800. Y la aclaración del la fecha no es menor, ya que adelantó que la mitad de esta estructura tiene que ver con salarios y que, si en un contexto de inflación aceleradísima se reabren paritarias, el número subiría sustancialmente.



“El tema es cómo se cubren esos $800. El Estado fija, mediante un análisis político, cuál es la tarifa aceptable para población. Es una decisión política que el AMBA tenga un precio más barato. Los costos son homogéneos, no hay tantas diferencias. El costo real es de $800 y hoy se reciben $400”, comentó.

Fue en este contexto en el que sugirió que sería “razonable” un tarifazo del más del 400%: “Por lo que se habló ayer, no vamos a llegar este año a la tarifa de $800. El 2024 se va a reducir un tercio nada más. A corto plazo no va a ser $800 la tarifa. Yo me animo a estimar $400 pesos como algo razonable para febrero”.