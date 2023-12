El Ministerio de Salud alertó esta semana en un comunicado sobre un brote de dengue en la región del Noreste y los primeros casos autóctonos en las provincias de las regiones Centro y Noroeste a raíz de "la abundancia de lluvias y altas temperaturas asociadas con el fenómeno de El Niño", que "generan condiciones ambientales favorables para la proliferación de mosquitos".

Sin embargo, aunque el organismo nacional pidió "extremar medidas de prevención y cuidados" en el contexto de "una curva epidemiológica ascendente durante las últimas 4 semanas" con el uso de repelentes y ahuyentadores domésticos, los consumidores se quejan en las redes sociales porque no sólo perciben un fuerte aumento en los valores de estos productos, sino también su ausencia en las góndolas de las farmacias y los supermercados.

Desde la SE 1/2023 hasta la SE 50/2023 se registraron en Argentina 135.676 casos de dengue. (Imagen: Boletín Epidemiológico Nacional)

"Fui a comprar un off para llevar al laburo y salió $4600", apuntó una usuaria este viernes en la red social X. Otro internauta escribió: "¿Alguien está registrando cuánto suben los repelentes de mosquitos ante el récord de casos de dengue? A ver si el mercado te salva de una enfermedad infecciosa".

De acuerdo con el registro de Mercado Track, un servicio online independiente para trackear y develar variaciones de precios de publicaciones y productos de MercadoLibre, desde octubre hasta diciembre, el valor del clásico repelente marca Off! Family de 131 gramos pasó de $1.500 a $4.150.

Asimismo, el repelente en aerosol verde para mosquitos de Off! de 170 g se encuentra a no menos de $4.000 en una de las cadenas de farmacias y perfumerías más famosas de Buenos Aires. El de color naranja de la misma firma no se encuentra a la venta en el sitio web online, aunque sí los hay en formato spray, gel o crema, que salen entre $2.000 y $6.000, según la duración del repelente.

Mercado Track muestra el aumento de precios de un repelente de mosquitos entre octubre y diciembre. (Imagen: Mercado Track)

Al momento de utilizar el repelente es necesario recordar que se debe poner en todo el cuerpo, mientras que para la cara es fundamental primero ponerse en la mano y luego esparcir por el rostro para impedir cualquier intoxicación. Dependerá del producto cada cuánto se deberá poner ya que algunos tienen un DEET al 10% y eso permitirá un lapso de 2 o 3 horas, mientras que el que tenga un 25% durará casi 6 horas.



Asimismo, tras la advertencia por el brote de dengue, la cartera sanitaria apuntó que "los productos comercializados con preparaciones herbales como el 'clavo de olor' y pulseras o brazaletes que suelen ser ofrecidos para uso en lactantes, así como el tener plantas de citronela en las casas no protegen de la picadura del mosquito".

Fumigación de criaderos de mosquitos en Posadas. (Imagen: Télam)

También remarcó que "la mejor forma de combatir el dengue es eliminando los criaderos de mosquitos, los cuales se encuentran en recipientes con aguas estancadas".

"Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir condiciones de sequía y mantenerse viables por más de un año, por eso las acciones de control y eliminación de criaderos deben realizarse todo el año. Estas medidas deben enfocarse en la eliminación de aquellos potenciales criaderos que puedan suprimirse o el tratamiento (físico o químico) de aquellos que no puedan eliminarse", puntualizaron.

Invasión de mosquitos en el AMBA: su relación con la encefalitis equina

El aumento de mosquitos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se registró en los últimos días se trata de un "pico grande" de la especie Aedes albifasciatus, que es conocida como el "mosquito de inundación" y transmite el virus de la Encefalitis Equina del Oeste (EEO) que actualmente presenta un brote en caballos en el centro y norte de nuestro país, según advirtió un grupo de especialistas a Télam.

"Estamos con un pico grande de abundancia de una especie que llamamos mosquitos de inundación por el tipo de estrategia y ciclo de vida que tiene", señaló la directora del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Sylvia Fischer.

La especie se llama Aedes albifasciatus, se caracteriza por ser silvestre y se distribuye en prácticamente toda la Argentina, incluso llega hasta Tierra del Fuego.

"La característica principal que tiene es que las hembras ponen los huevos en lugares que se pueden anegar cuando llueve, donde se forman charcos temporarios de distintos tamaños. Y en épocas de mucha lluvia como estamos teniendo ahora, todos los huevos que están acumulados en estos lugares que se inundan cuando llueve, eclosionan casi simultáneamente", apuntó la investigadora principal del Conicet y docente de la UBA.

El Senasa controla los casos de Encefalomielitis Equina en el país. (Imagen: Senasa)

En este sentido, Fischer precisó que "hay cantidades y cantidades de mosquitos emergiendo en gran parte de la Provincia de Buenos Aires" y advirtió que toda la zona del AMBA está "re complicada", de acuerdo con los datos meteorológicos y del monitoreo del grupo de investigación.

"Generalmente diría que la picadura del Aedes albifasciatus es inofensiva, pero en este momento estamos teniendo un brote de EEO en caballos a nivel de la zona centro y norte de nuestro país", explicó Fischer, preocupada por el vínculo de esa especie de mosquito con la transmisión del virus de la EEO.

La EEO es una enfermedad neurológica producida por un Alphavirus homónimo (VEEO) que se transmite a través de picaduras de mosquitos, y aunque afecta principalmente a caballos también puede ser contraída, sintomáticamente o no, por seres humanos.

En las personas, la enfermedad tiene un período de incubación de dos a diez días, la mayoría de los casos son asintomáticos o se presentan como cuadros leves con fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general que se resuelven espontáneamente en siete a diez días.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación informó este mes un solo caso humano de EEO detectado en el país después de 27 años, en un hombre residente en la ciudad santafesina de Reconquista.

Por otro lado, Fischer advirtió que, por la escala del pico de mosquitos actual, no hay estrategias factibles para controlar la reproducción de esta especie. Las recomendaciones que se conocen para prevenir el mosquito del dengue, el Aedes aegypti, como eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua no se aplican a este "mosquito de inundación" porque es totalmente diferente el tipo de lugares en los que se cría.

Ente el brote de EEO en equinos, la especialista recomendó a la población utilizar repelente, llevar ropa con manga larga y pantalón largo para cubrir la mayor parte del cuerpo y tener más recaudos a la hora de estar en espacios verdes.