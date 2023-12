Año de Juegos Panamericanos, de clasificaciones olímpicas, de fracasos y de victorias inesperadas, de nuevas marcas y de ilusiones que quedaron en el camino. ¿Qué pasó en 2023?

Juegos Panamericanos

La cita principal del año fue la de Santiago 2023. La capital chilena se preparó como nunca para recibir a los mejores atletas del continente, después de dos intentos fallidos en la época de la dictadura de Augusto Pinochet en 1975 y 1987. La organización no estuvo a la altura de otros mega eventos realizados en el continente. La delegación argentina terminó en el séptimo lugar y con la misma cantidad de medallas que en Guadalajara 2011 y en Toronto 2015. El rendimiento estuvo por debajo de Lima 2019 en donde Argentina había logrado un quinto puesto histórico con 100 medallas. La actuación nacional en Chile estuvo por debajo de las expectativas durante casi todo el certamen, pero en los últimos dos días los deportes en equipo y algunas actuaciones individuales destacadas depositaron a la Argentina en el séptimo lugar del medallero panamericano.

Belen Casetta, la maternidad y el Olimpia de Oro

Históricamente la sociedad y las marcas veían incompatible la combinación de la maternidad y el deporte. Allyson Felix, la estadounidense que ganó siete medallas doradas en Juegos Olímpicos, denunció a su marca patrocinadora en 2019 porque le iban a sacar un 70 por ciento en su contrato al haber quedado embarazada. A raíz de la denuncia varias marcas cambiaron su política y aseguraron los pagos y bonificaciones durante el embarazo y la lactancia. En este marco de evolución, la atleta más destacada del año en el país fue Belén Casetta. La deportista fue elegida Olimpia de Oro y compartió el premio con Lionel Messi. Las razones: fue Campeona Panamericana en 3000 metros con obstáculos después de un sprint final implacable. Casetta hizo récord panamericano con un tiempo de 9:39.47 en esta exigente prueba. Este logro fue a menos de seis meses de haber sido mamá. Su hija, Lina, la acompañó durante el torneo y durante toda la preparación y entrenamientos que Casetta mostró siempre en sus redes sociales.

La Punta 2025 y Rosario-Santa Fe 2026

En marzo la provincia de Santa Fe fue elegida sede de los Juegos Suramericanos 2026, en este caso Rosario, Santa Fe y Rafaela albergarán al certamen que dará comienzo a un nuevo ciclo olímpico que seguirá en Barranquilla, Colombia, en 2027 y culminará en Los Ángeles, en 2028. Por otro lado, en mayo en La Casa de San Luis, la ciudad de La Punta fue designada para realizar los Juegos Suramericanos de la Juventud 2025. Dos grandes pruebas que tendrá el país en la experiencia de organizar eventos multideportivos como fue en Buenos Aires 2018 y Rosario 2022.

Los equipos

Los deportes colectivos muchas veces son los que dan las buenas noticias, aunque este año hubo de todo. La Selección de básquet no logró clasificarse al Mundial que se disputó en Filipinas, Japón e Indonesia. Tampoco pudo acceder al Preolímpico por la plaza para París 2024 después de caer en la final del Preclasificatorio ante Bahamas y estará ausente en los Juegos Olímpicos después de 24 años. Las Gigantes lograron un podio histórico en los Juegos Panamericanos al vencer en el partido por el tercer puesto a Cuba por 75-66 y ganar una medalla por primera vez. El 2023 fue un gran año para las selecciones de vóley.

Las Panteras salieron campeonas de la Copa Panamericana y salieron Subcampeonas Sudamericanas, mientras que la Selección masculina venció a Brasil en la final del Sudamericano por primera vez y se clasificó a la Fase Final de la VNL. La plaza a París no fue obtenida en el Preolímpico, pero el equipo de Marcelo Méndez tendrá su chance en la VNL 2024 si con un buen desempeño en la fase regular se mantiene en el ranking de la FIVB. Las Leonas y Los Leones lograron el gran objetivo del año que era la clasificación a París al ganar la medalla dorada en Santiago 2023. En la máxima cita multideportiva el seleccionado femenino de hockey irá en busca de la única medalla que nunca ganó, pero enfrente siempre estará Países Bajos, que en la Pro League que se jugó en diciembre en Santiago del Estero, venció a Las Leonas por 7-1.

El handball masculino fue uno de los éxitos del año, ya que Los Gladiadores vencieron en la final de los Panamericanos a Brasil y consiguieron la plaza olímpica por cuarta edición consecutiva. La Garra por su parte, consiguió el segundo lugar del torneo y en diciembre jugó el Mundial y logró clasificarse a la Main Round del certamen por segunda vez y por segunda vez le ganó a un equipo europeo en un torneo de estas características.

El equipo estrella del año sin dudas fueron Los Pumas Seven que ganaron tres etapas del Circuito Mundial con la destacada en Hamilton en la que vencieron a los All Blacks. El equipo de Santiago Gómez Cora es una de las esperanzas para París 2024. Los Pumas también tuvieron un gran Mundial en Francia en donde quedaron en el cuarto lugar después de caer con Inglaterra por el tercer puesto y en el Seven femenino Las Yaguaretes le ganaron el Sudamericano por primera vez a Brasil.

Ulises Saravia y la actualidad de la natación

Una de las grandes apariciones del último año fue la de Ulises Saravia. El marplatense de 17 años fue Subcampeón Panamericano en 100 metros espalda y bajó el récord argentino en 50 metros espalda en tres oportunidades con una marca de 23.75 seg.

Además en 2023, logró una medalla de bronce en el Mundial juvenil en 50 metros espalda. Junto a su entrenador, Federico Díaz Andersen y sus compañeros, Guido Buscaglia, Lucía Gauna y Guillermina Ruggiero, se trasladaron a España al Club Nados de Castellón de la Plana para prepararse con todo para lograr las marcas mínimas para estar en París 2024.

Rumbo a París

Los argentinos clasificados a la máxima cita multideportiva son: Los Pumas 7, Los Gladiadores, Las Leonas, Los Leones, Fernanda Russo y Federico Gil en tiro deportivo, Macarena Ceballos en natación, Franco Serrano en pentatlón moderno, una plaza en ciclismo de ruta, Agustín Vernice en canotaje, José Maria Larroca en equitación, Facundo Díaz Acosta y Lourdes Carlé consiguieron la posibilidad en Santiago 2023: Carlé deberá mantenerse entre las 400 del ranking WTA para poder estar, mientras que Díaz Acosta irá en el caso de que no haya cuatro tenistas mejor posicionados en el ranking ATP. Por último, hay varias plazas en yachting: Majdalani/Bosco en Nacra 17; una plaza en clase Laser, Turienzo en Fórmula Kite y Francisco Saubidet y Chiara Ferreti en clase IQFoil.