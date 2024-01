El ministro peruano de Justicia, Eduardo Arana, reiteró que la liberación del expresidente Alberto Fujimori fue una decisión del gobierno "ajustada a la Constitución" y la ley, y que la respuesta que darán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un "trámite muy sencillo" que no los compromete "a nada".



Arana dijo que van a explicar "las razones por las que el Estado peruano ha tomado la decisión que se ha adoptado" y subrayó que "la decisión del Gobierno está ajustada a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales".



En declaraciones a la emisora RPP, añadió que el Ejecutivo peruano ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC), que ordenó se restituya el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017, el expediente del caso para poder explicar las razones a la Corte.



"Nosotros solo hemos sido notificados de una resolución que da término a un proceso, pero no tenemos el contenido del proceso. Y como quiera que la Corte IDH nos pide una información, yo no le puedo decir que solo tengo la notificación, tengo que conocer todo el proceso y, en virtud de eso, emitiremos una opinión de acuerdo a lo que veamos en el expediente", señaló el ministro. Sin embargo, acotó que "es algo muy sencillo, no compromete a nada".

La postura de la Corte Interamericana

En una resolución publicada en diciembre,porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".a pesar de que la Corte IDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.En ese sentido,por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, "a pesar que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".

La respuesta del gobierno peruano a la Corte IDH

"Tenemos plazo hasta el 4 de marzo para poder efectuar la respuesta a todo este mecanismo en el que estamos recabando información, solo con el propósito de tener los elementos de juicio para responder adecuadamente a la Corte IDH", expresó.El pasado 22 de diciembre, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia afirmaron que "el Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos" ypuesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que Perú es parte", añadió el pronunciamiento.