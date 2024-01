El Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia prohibió la implementación de la tecnología de comunicaciones de quinta generación (5G) debido a preocupaciones por el impacto en la salud de la población, y la norma tendrá vigencia hasta que organismos internacionales informen que no es riesgoso.

La ordenanza municipal N° 6317, promulgada recientemente por el nuevo intendente, Walter Vuoto, fue aprobada el 6 de diciembre del año pasado en la útlima sesión del concejo saliente, cuya gestión terminó como tal el 15 de ese mes. La misma establece una moratoria en la instalación de cualquier infraestructura relacionada con la tecnología 5G.

La iniciativa surgió a partir de dos mujeres que, a través de la "banca del vecino", que por carta orgánica permite a cualquier particular acercarse al concejo para tratar un tema de interés a la comunidad, manifiestaron que "no está avalado por ningún organismo de salud que las antenas 5G no perjudiquen a la gente".

"En la isla ya tenemos muchísimos problemas de conectividad. Nosotros nos comunicamos a través de una fibra óptica física que si se corta --que ha pasado muchas veces-- nos quedamos sin ningún tipo de conexión con el continente. Dependemos mucho del avance de la tecnologia en ese sentido", advirtió en diálogo con Página 12 la concejal de la actual gestión Belén Monte de Oca (Juntos por el Cambio).

Un proyecto sin debate

La derogación de la normativa está sujeta al aval de entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF), y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo.

"Es una locura porque nosotros ni siquiera estamos aheridos a esos organismos internacionales", aseguró Monte de Oca. Además agregó que el proyecto "no fue debatido en comisión con la participación de otros actores como podria haber sido la delegación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en Ushuaia".

De esta manera, la Municipalidad de Ushuaia no otorgará permisos para obras o instalaciones que impliquen el despliegue de la tecnología 5G y cualquier autorización otorgada en contravención de esta normativa será considerada nula y no generará derecho a indemnización.

Sin embargo, la autorización para implementar este tipo de tecnologías corresponde al Gobierno Nacional y al Enacom. Por esta razón, las empresas con licencias nacionales podrían tener complicaciones legales en la localidad fueguina.

Qué dice la OMS del 5G

El 5G es una tecnología de comunicación con menos latencia --de 10 a 20 veces más rápido-- que el 4G y que, además, permite tener mayor cantidad de enlaces de conexión en más puntos, así como facilita el Internet de las Cosas, la telemedicina, la minería o la actividad en centrales petroleras.

En un artículo publicado el 27 de febrero de 2020, la OMS establece: "Hasta la fecha, y después de muchas investigaciones realizadas, no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud con la exposición a tecnologías inalámbricas. Los niveles de exposición a la radiofrecuencia de las tecnologías actuales dan como resultado un aumento insignificante de la temperatura en el cuerpo humano".

"La OMS dice que no existe una correlación , que el 5G no es más ionizante que el 4G. Es decir, si ya usamos 4G y nos parece bien deberíamos poder usar 5G sin problema", explicó a este diario Natalia Zuazo, experta en política tecnológica y digital y ex asesora de la Secretaría de Innovación durante la planificación del plan de 5G en Argentina.

Informe: Carla Spinelli