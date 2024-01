Este miércoles la AFA realizó en su sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, el sorteo del fixture de la Primera Nacional 2024, la segunda división del fútbol argentino. Ascensos, las zonas y el formato del torneo.

Formato Primera Nacional 2024

Los 38 equipos se dividieron en dos zonas de 19. Se enfrentarán en series de ida y vuelta y habrá dos fechas interzonales (con uno libre por fecha). Los primeros de cada grupo jugarán una final para definir el primer ascenso, mientras que el segundo saldrá del reducido que jugarán el perdedor de ese duelo y los equipos del segundo al octavo puesto de cada zona.

En la primera fase chocan los equipos del segundo al octavo puesto de los grupos: duelo de eliminación directa a partido único. En la segunda ronda se suma el perdedor del duelo por el primer ascenso y quedan 8 equipos. Allí se juega ida y vuelta octavos, cuartos y semifinales, mientras que la final es a partido único.

Aún no hay fecha oficial para el arranque del torneo.

Emparejamientos interzonal Primera Nacional 2024

San Martín de Tucumán-Chaco For Ever; Patronato de Paraná-Colón; Chacarita Juniors-Defensores de Belgrano; San Miguel-Deportivo Morón; Agropecuario de Carlos Casares-Def. Unidos; All Boys-Atlanta; Ferro Carril Oeste-Nueva Chicago



Racing de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto; San Martín de San Juan-Atlético de Rafaela; Gimnasia de Jujuy-Gimnasia y Tiro de Salta; Alvarado de Mar del Plata-Aldosivi de Mar del Plata; Güemes de Santiago del Estero-Mitre de Santiago del Estero



Deportivo Maipú de Mendoza-Gimnasia de Mendoza; Brown de Puerto Madryn-Deportivo Madryn; Quilmes-Temperley; Arsenal-San Telmo; Tristán Suárez-Almirante Brown; Estudiantes-Almagro y Talleres de Remedios de Escalada-Brown de Adrogué.

Zonas y fixture completo de la Primera Nacional 2024

