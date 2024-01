El plantel de Racing Club se entrenó este jueves en el Predio Tita Matiussi y nuevamente estuvo ausente Emiliano Vecchio, quien en los próximos días rescindirá su contrato con la entidad de Avellaneda por razones personales.



Al mando del entrenador Gustavo Costas, el equipo se entrenó a puertas abiertas a la prensa y por tercer día consecutivo Vecchio no estuvo presente. La situación está llegando al límite y el mismo ex jugador de Rosario Central desea la rescisión del contrato, por lo que todo parece indicar que no seguirá, pese a que Costas deseaba su continuidad.



Vecchio jugó 20 partidos en Racing, sumando 1.019 minutos, cinco goles y siete asistencias, además de haber sufrido una rotura de ligamentos que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas.



Las caras nuevas

En tanto, el nuevo refuerzo Santiago Solari, proveniente de Defensa y Justicia, recién se presentará este viernes en la pretemporada tras haber cumplido con la revisión médica y la firma de su unión contractual con la Academia.



Con respecto al arquero Facundo Cambeses, quien ya acordó su llegada a Racing proveniente de Banfield, es aguardado por Costas antes del fin de semana para sumarse al plantel, una vez concretados los trámites pertinentes.

Asimismo, Racing se aseguró la contratación en calidad de préstamo del mediocampista Santiago Sosa, proveniente del Atlanta United de la Major League Soccer y con pasado por River. El futbolista será parte del plantel por un año y tiene una opción de compra de cuatro millones de dólares por el 80 por ciento de su pase.

Luego que se conociera que no sería tenido en cuenta por Martín Demichelis en River, Bruno Zuculini está cerca de cerrar su vínculo con la Academia, aunque todavía resta discutir el precio de su salario y la duración de su contrato para convertirse en refuerzo como jugador libre.

La intención de contar con Zuculini se hizo evidente a lo largo de las negociaciones, respaldada por los repetidos llamados de Costas al experimentado volante, quien muestra predisposición a regresar al club que lo formó como futbolista, por lo que el acuerdo entre ambas partes parece ser inminente.

Cabe señalar que ya se entrenan con el plantel los delanteros Maximiliano Salas, quien viene de jugar en Palestino de Chile, y Adrián "Maravilla" Martínez, quien se desempeñó la temporada pasada en Instituto de Córdoba.



Bajas y ausencias

En el rubro bajas, podría emigrar el arquero Gabriel Arias, que estaría en los planes de Nacional de Uruguay y Estudiantes, en tanto ya se despidió de sus compañeros el delantero Maximiliano Romero, quien se fue a préstamo por un año a Peñarol de Montevideo con una opción de compra.



Hubo dos ausencias en la práctica y ambas están justificadas: el delantero Roger Martínez y el mediocampista Jonathan Gómez. El goleador colombiano se tomó unos días más de descanso a causa de haber jugado amistosos con el seleccionado de su país, mientras que Gómez recién regresó de sus vacaciones, aunque su futuro es incierto ya que podría ir a jugar a Unión de Santa Fe.



Con la pretemporada que se llevará a cabo en el Hotel Hilton de la localidad bonaerense de Pilar a partir de este viernes, Racing se prepara para encarar una exigente temporada -competirá la Copa de la Liga, Copa Argentina, Copa Sudamericana y Liga Profesional- en la que aspira a lograr consagraciones importantes.