Cuando era chica, Celeste Carballo iba a la casa de su hermana Violeta a escuchar vinilos. Había algunos que hacía girar más que otros. Los de Pappo, por ejemplo. Así lo recuerda en una entrevista íntima con la 750. “Lo gastaba”, explica sobre Pappo's Blues, de 1971. Y sobre todos los que llegaron después, de a uno por año.

Así es como Celeste, rememorando, trae una escena puntual. Era el año 1972, volvía de la casa de su hermana de escuchar el Volumen 2 y agarró la guitarra acústica. Tocó Desconfío. Una canción que, dice, hasta ese momento solo existía en versión piano. Algo de esa misma esencia hay en Pappoacústico, el disco homenaje al Carpo que lanzó días atrás en formato acústico y que presentará en el ND Teatro el próximo 20 de septiembre.

“Ahora vamos con Pappo acústico, versionado y cancionado. Es la música que está en mi ADN desde mi más tierna adolescencia”, cuenta entrevistada al ser consultada por lo particular de la propuesta. Una propuesta que, reconoce Celeste, busca abrirle las puertas del universo Pappo a gente que no viene necesariamente del mundo del blues.

Sin embargo, para contar cómo se empezó a gestar Pappoacústico, Celeste vuelve en el tiempo solo unos pocos meses. “Hace un año me llama Palazzo (José), y me pregunta cómo estoy y me dice que me quiere contratar de violera de la banda tributo al Carpo”.

“Buenísimo le digo. Me dice que puedo cantar un par de temas, que vienen todos invitados. Me anoté todas las letras, saqué todos los blues, elegí todos los temas de Pappo’s Blues y estuve seis meses estudiando el repertorio hasta que ensayamos con la banda una semana antes del Cosquín Rock”, relata.

Y agrega: “Tuve que cantar todos los temas porque los invitados no vinieron. Y terminé cantando todos los temas como loca. Y cuando volví a mi casa volví y agarré la acústica. Y lo empecé a achicar. Estuve todo el mes laburando en esto”.

Del festival en febrero, Celeste salta a junio: “La primera semana dije que iba a hacer el disco acústico. Empecé a generar los demos, las ideas, grabando muy tranquila, supertranquila”.

“Son temazos que hice para otra gente. Yo quiero que escuchen estas canciones. Porque yo cancioné esos bluses. Están llevados para otro lugar, para el corazón directo. Para darles en el centro del corazón. Me importó generar un espacio con mi personalidad en la música de Pappo. Porque lo hice para eso. Porque quiero recuperar ese espacio, pero para todos, no solo para los que escuchan blues”, dice.

Tras lo que finaliza: “Para los que no saben también, más que nada. Para llegar a ellos. Porque la verdadera colaboración viene por el amor. Y yo siento el amor más fuerte por la música. Mi vida es música”.