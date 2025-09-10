El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación de agosto 2025 fue del 1.9 por ciento. El aumento de precios, en lo que va del año, fue del 19.5 por ciento. El organismo también publicó los valores de las canastas básicas alimentaria y total correspondiente al octavo mes.

Las estimaciones de las principales consultoras económicas estimaban el aumento mensual entre el 1,8 y 2,4 por ciento. Según el documento oficial publicado este miércoles, las áreas que presentaron mayores variaciones fueron:

Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles.

Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

El Indec publicó la inflación de agosto.





En julio, la inflación había alcanzado la cifra del 1,9 por ciento. El aumento con respecto a ese dato estaría motorizado por el incremento en la categoría Alimentos y Bebidas, la que más peso tiene en el cálculo final y la cual estaría por encima del promedio general. Este rubro sufrió ese mes subas de entre 2,3 y 2,6 por ciento, según las consultoras.

En la Ciudad de Buenos Aires, por poner un parámetro de comparación, la inflación de agosto, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) fue del 1,6 por ciento.

Noticia en desarrollo...