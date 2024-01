El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió este domingo a presionar al Congreso para que apruebe la ley ómnibus presentada por el Gobierno de Javier Milei, bajo el argumento de que el país "no puede esperar cuatro años más", y acusó duramente a la Justicia del Trabajo de no hacerse "cargo de la situación que vive la Argentina", tras el fallo contra el capítulo de la reforma laboral del mega DNU.



"No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado", consideró Francos.



En esa línea, continuó presionando sectores para que le den luz verde al mega DNU: "no hay tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo un año, no entra más un peso".



En tanto, sobre el fallo judicial que suspendió el capítulo laboral del DNU, señaló que no le parece "razonable ni lógico", al exponer que "quienes resuelven los temas judiciales de esta manera no se hacen cargo de la situación que vive la Argentina".



De esa manera se refirió a decisión de la Justicia del Trabajo que falló en la semana última a favor de amparos interpuestos por la CGT y la CTA.



Sobre el fuero laboral, el funcionario criticó que "normalmente ha tenido mucha participación el sindicalismo y la política" y afirmó que con sus fallos "genera un costo para el sistema productivo argentino muy alto porque, normalmente, son los jueces que fallan en favor de los trabajadores".



"Paralizar un intento de reforma para generar más actividad económica, para que se tome más gente, para que haya más trabajo... Si se ponen en la cabeza cuál es la gravedad de la situación que está viviendo el país, tal vez empecemos a comprender que esta vez sí hace falta tomar las normas que establece la Constitución para tratar los temas de necesidad y urgencia", insistió, en declaraciones radiales. Y concluyó con otro remanido y endeble argumento del gobierno: "Hay necesidad y urgencia ¿o no se entiende?". Además, adelantó que desde el Gobierno están haciendo "un esfuerzo para tener lista la ley" ómnibus con "media sanción en enero".