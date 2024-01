Los premios Globos de Oro 2024 –o Golden Globe 2024– dejaron una gran cantidad de sorpresas y ganadores de las películas, series, actores y actrices más exitosas del año pasado, con Oppenheimer, Barbie, Succession, Ted Lasso y The Last of Us como principales destacadas. Pero, además, la ceremonia dejó un tendal de memes que colmaron de humor las redes sociales.

El presentador de la entrega de premios fue el comediante y actor Jo Koy, que en muchos de sus chistes generó la incomodidad de los asistentes y las millones de personas que vieron la transmisión en vivo. "El presentador acaba de decir que no sabe si “pedofilia” va a ser una nueva categoría. La reacción del público", comentó un usuario.

Algunos recordaron momentos destacados de la ceremonia como cuando Jennifer Lawerence miró a cámara durante la presentación de los nominados en su categoría y dijo: "Si no gano, me voy"; o cuando nombraron a Pedro Pascal, y su compañera de The Last of Us, Bella Ramsey, que estaba detrás, gritó de emoción.

Otros se refirieron a los osados looks de algunas figuras en la alfombra roja. "Yo quiero ir a la fiesta o funeral al que va Rosamund Pike", puso un usuario. "Creo que está preciosa. El Hada Madrina vibra para mí", escribió otro con montaje entre Hellen Mirren y el Hada Madrina de la Cenicienta.

"Yo viendo la red carpet de de los #GoldenGlobes en un link de dudosa procedencia solo para ver si Taylor Swift aparece", publicó otra cuenta, con una imagen de la cantante estadounidense usando una computadora.



Otros usuarios señalaron la reacción de la artista norteamericana al chiste del presentador de los Golden Globes, cuando comentó que la única diferencia entre los Globos de Oro y la NFL es que en los Globos de Oro hay menos tomas de cámara de Taylor Swift, en alusión a su romance con el jugador Travis Kelce.

Los memes sobre la exitosa serie Succession no faltaron tampoco. "Qué AÑAZO para Tom Wambsgangs. Primero se quedó con Waystar Royco y ahora arrasa en temporada de premios", ironizó un fanático. Otro compartió el gracioso discurso de Kieran Culkin y bromeó: "Se puso menos nervioso en el velorio de Logan que cuando ganó el Globo de Oro".

Seguí leyendo: