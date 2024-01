"Oppenheimer", de Christopher Nolan, arrasó en la 81ª ceremonia de los Globos de Oro, que se celebró este domingo en Beverly Hills, Estados Unidos. La película que sigue la historia del padre de la bomba atómica se llevó cinco estatuillas.

Por su parte, "Barbie", la otra gran favorita de la noche, se fue con menos premios de lo que se esperaba. Solo se impuso en la categoría "mejor canción original" y en "mejor logro cinematográfico".

La serie "Succession" se alzó con cuatro galardones y "El Oso" y "Bronca", ganaron tres premios cada una.

Todos los ganadores de los Globos de Oro 2024

Mejor película de Drama

"Oppenheimer" (Universal Pictures)

Mejor película de Comedia o Musical

"Pobres Criaturas" (Searchlight Pictures)

Mejor actriz en película de Drama

Lily Gladstone - "Los asesinos de la luna"

Mejor actor en película de drama

Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Cillian Murphy, mejor actor de película de drama. AFP





Mejor actriz en película de comedia o musical

Emma Stone - "Pobres criaturas"

Emma Stone, mejor actriz en Película de drama. AFP





Mejor actor en película de comedia o musical

Paul Giamatti - "Los que se quedan"

Mejor actriz de reparto

Da'Vine Joy Randolph - "Los que se quedan"

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. "Oppenheimer"

Robert Downey Jr. AFP

Mejor película de animación

"El niño y la garza"

Logro cinematográfico o de taquilla

"Barbie" (Warner Bros. Pictures)

Mejor director

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Christopher Nolan, Mejor director. AFP

Mejor guión

Justine Triet y Arthur Harari - "Anatomía de una caídal"

Mejor banda sonora origibal

Ludwig Göransson - 'Oppenheimer'

Mejor canción original

'What I was Made for', Billie Eilish y Finneas O'Connell - 'Barbie'

Billie Eilish, mejor canción original. AFP

Mejor serie de drama

"Succession" (HBO Max)

El elenco de Succession. AFP





Mejor serie de comedia o musical

"El Oso" (FX)

Mejor miniseria

"Bronca" de Netflix

Mejor actriz en serie de drama

Sarah Snook - "Succession"

Mejor actor en serie de drama



Kieran Culkin - "Succession"

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Ayo Edebiri - "El Oso"

Mejor actor en serie de comedia o musical

Jeremy Allen White - "El Oso"

Las películas más premiadas

"Oppenheimer" - 5

"Barbie" - 2

"Pobres criaturas" - 2

"Anatomía de una caída" - 2

"Los que se quedan" - 2

