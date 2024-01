El secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Claudio Vodánovich, afirmó que tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU del presidente Javier Milei ya "se empezaron a ver nuevamente ofertas de inmuebles". Reconoció que hubo un fuerte aumento de precios, habló de un "futuro promisorio" y celebró que no haya límites en los incrementos previstos en los contratos.

En diálogo con AM750, el repreesntante del sector inmobiliario sostuvo que, aunque "lento e incipiente", se está comenzando a ver una suba en la oferta de inmuebles para la vivienda, luego de la derogación de la Ley de Alquileres, que fijaba contratos de tres años y establecía aumentos atados a un índice que promediaba la inflación con el aumento de los salarios en el sector registrado. "Hay que entender que este tema siempre ha funcionado por la oferta y la demanda", aseguró.

Asimismo, calificó como "nefastas" a la norma ya derogada que, según su criterio, "ha perjudicado a quien se pretendía ayudar, que en definitiva es el inquilino".

"(Con la Ley de Alquileres) se pretendía que por 12 meses no se actualizara el valor de un servicio y terminaban sucediendo dos cosas: la primera, que el propietario decidía no poner en alquiler su propiedad, por lo tanto, cuando un producto o un bien es escaso en el mercado, aumenta su valor por sí mismo o por la demanda. Por otro lado, si un propietario tiene que esperar un año, no para ganar dinero, sino mantener el valor de compra del dinero, tenía que cargar toda esa diferencia por no poder actualizar, al inicio de la locación, y lamentablemente quien pagaba ese precio es el inquilino", argumentó.



Y agregó: "Hay que entender que el tema de la vivienda es un tema muy sensible, pero fundamentalmente esto se trata de un tema de ingresos, o sea, hoy el asalariado tendría que tener la posibilidad de, con parte de su salario y de su grupo familiar, poder acceder de forma razonable a un alquiler, y sabemos que hay salarios que ni siquiera cubren la línea de pobreza".

Por último, Vodánovich indicó que ve "promisorio" al futuro del mercado inmobiliario para los inquilinos. "El futuro inmediato lo veo promisorio en términos de que se va a incrementar la oferta de alquileres como está sucediendo ya. No va a ser rápida la solución porque tiene que haber una cierta estabilidad a cómo viene tendiendo el mercado y por diferentes presentaciones contra el DNU", expresó.

"Entendemos que hay una seria posibilidad en que, al poder negociar entre inquilino y propietario, aumentando la oferta van a bajar los valores y va a haber más oferta para los inquilinos", cerró.